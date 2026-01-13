我是廣告 請繼續往下閱讀

▲味全龍宣布網羅前樂天桃猿洋投魔神樂，並改譯名為魔神龍。（圖／味全龍提供）

味全龍今（13）日宣布網羅前樂天桃猿洋投魔神樂（Marcelo Martinez），並改譯名為「魔神龍」，龍隊表示，在確認符合聯盟規章前提下完成網羅，看重其優異的控球節奏與大賽經驗，認定他是新賽季投手布局的關鍵拼圖。魔神龍過去2季與龍隊交手11次，拿下8勝、防禦率1.46的好成績，如今龍隊成功網羅，也將最難纏的對手變成隊友。魔神龍現年29歲，過去並無大聯盟資歷，2024年加盟樂天桃猿，出賽24場，繳出13勝3敗、防禦率2.04的優異成績。去年魔神龍與桃猿續約，出賽25場，拿下13勝8敗、防禦率2.51，在季後挑戰賽上，魔神龍出賽2場，1先發、1後援，共投7.1局，防禦率2.45，進入到台灣大賽，更是難以攻破，面對中信兄弟先發2場，拿下1勝，防禦率僅0.75。龍隊去年賽季僅拿下全年戰績第5名，休賽季「龍之子」徐若熙離隊，戰力上有不小的損失，因此積極進行洋投佈局，先與老面孔伍鐸（Bryan Woodall）與鋼龍（Drew Gagnon）達成續約共識，且外傳補強前統一7-ELEVEn獅洋投梅賽斯（C.C.Mercedes）與前北海道日本火腿鬥士隊洋投甘特（John Gant），今日則是正式宣布網羅魔神龍。近日中職「228洋將條款」再度成為討論話題，龍隊領隊丁仲緯日前受訪時表示，接觸魔神龍有按照規定走。龍隊今日指出，球團在確認符合聯盟規章前提下完成網羅，看重其優異的控球節奏與大賽經驗，認定他是新賽季投手布局的關鍵拼圖。據了解，魔神龍的經紀團隊為他爭取「自設」優先議約權時限，中職其他5隊無需等到聯盟規定的2月28日，只要議約時間一到，將不受限制與桃猿同步談約。魔神龍過去2個賽季，投得最得心應手的球隊就是龍隊，雙方生涯11次交手，魔神龍拿下8勝1敗，對戰防禦率僅1.46，WHIP更只有0.86，堪稱是最強「屠龍手」，如今最難纏的對手今年變成隊友。