為了備戰將於今年3月開打的第五屆世界棒球經典賽（WBC），由柳志炫總教練領軍的韓國國家代表隊，目前正於塞班島進行第一階段密集集訓。陣中35歲的資深側投高永表昨（12）日接受韓媒《StarNews》採訪時，坦言「完全沒想到會入選」，更以老大哥身分提點年輕投手群：「寧可正面對決被打，也不要再投保送。」
12強接連挨轟！高永表坦言：原以為不會入選
高永表近年來雖然是國家隊常客，但國際賽戰績並不理想。從2023年經典賽對澳洲的關鍵敗戰，到2024年世界12強賽對戰台灣隊時，接連被陳晨威、陳傑憲轟出全壘打重創，讓他備受輿論壓力。
「說實話，我原本不抱期待會入選。」高永表受訪時坦言，自認在12強賽表現不佳，甚至已自費為學弟規劃個人訓練營。然而，韓國隊在去年11月對陣日本的交流賽中，年輕投手群控球全面走鐘，兩場比賽送出高達21次保送，這種「保送自滅」的慘況讓教練團決定緊急徵召經驗豐富的老將。柳志炫教練特別選入柳賢振、盧景銀與高永表，希望能藉由這些老將穩定軍心。
走出12強失利陰影！高永表反省「非最佳狀態」
高永表表示能與擁有10年大聯盟經驗的柳賢振一同受訓感到無比榮幸，並已做好在塞班島將身體狀態調整到極限的準備。他深刻反省，過去在12強賽時並非最佳狀態，帶給球隊不少困擾，因此這次他從新年一開始就積極備戰，目前傳接球的平衡感與體力都處在高檔。
談到對後輩的建議，高永表展現了大將之風，他認為年輕選手的球速與素質極佳，但往往在國際賽的大舞台上過於畏縮，因為害怕失分而不敢進攻好球帶，導致保送連連。他直白地對學弟們說：「被打也沒辦法，這就是展現練習成果的時候。與其因為害怕投不進去而自毀前程，不如挺起胸膛投好每一球。」
高永表進一步指出，南韓棒球在國際舞台的威嚴近年來確實受挫，想要找回昔日的榮光，必須克服在眾多觀眾面前投球的壓力。
消息來源：韓媒《StarNews》
