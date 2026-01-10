我是廣告 請繼續往下閱讀

經過考量，林立最終選擇婉拒國家隊，經紀公司展逸表示，「考慮到身上一些舊傷仍需要時間，與球隊及曾豪駒總教練討論後確定不參與本次經典賽。」

距離2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開賽不到2個月，中華隊也將在1月15日開訓，日前旅美投手鄧愷威宣布婉拒邀約，將專心備戰新球季。打擊部門今日也缺少一名悍將，樂天桃猿隊長林立考量整體傷勢，與中華隊總教練曾豪駒討論後，決定不參與本屆經典賽。針對是否參與經典賽，林立在休賽季不斷被詢問，他在受訪時也直言，真的要認真考慮身體的狀況，「連2年受傷影響大，持續跟醫生討論需要多少時間休息、治療，還是要看傷勢狀況。」林立除了腳踝、肩膀的傷勢，頭部還有過3次腦震盪，他也直言，腦震盪的後遺症很麻煩，「練習時轉頭就要去適應，只能說盡量不要撞到，造成更嚴重的傷害。」林立當時也曾說，若身體真的沒辦法負荷，將位置讓給其他好手也不是壞事，「我有打也不一定會贏，很多人都有這個能力，讓大家輪流感受國家隊的壓力、重要性，會是很棒的經驗。」現年30歲的林立，2017年選秀第2輪加入桃猿，隨即展現優異的打擊技巧，曾在2019、2022、2024年奪下中職打擊王，2022年更以安打、打點、打擊「三冠王」，榮膺年度MVP，被視為中職現今最強右打者，去年休賽季，林立與桃猿簽下8年1.8億大合約，成為隊史最高薪打者，有機會成為終身「桃猿人」。林立加入職棒後對於國際賽無役不與，經典賽、12強賽、亞運等重點國際賽都未缺席，亦是中華隊重要的打擊核心，此次考量舊傷退出經典賽，對中華隊來說是不小的戰力損失。中華隊43人名單並未公布，但已有部分球員在受訪時透露收到徵詢且會前往集訓報到，中華隊預計2月初公布最終30人名單。