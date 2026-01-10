我是廣告 請繼續往下閱讀

旅美投手鄧愷威昨（9）日發出聲明，確定婉拒中華隊邀請，不會參加2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）。對此中職會長蔡其昌今（10）日受訪時表示，雖然感到可惜，但尊重、支持選手的決定，雖然外界擔憂中華隊投手戰力受損，但蔡其昌說，教練團有因應選手退賽狀況作出應變，多讓一些人啟動，對教練團來說，才會是『游刃游餘』。」蔡其昌解釋，這也就是為何要列出43人名單的原因，「其實都有關聯性，因為我們旅外球員的變數都很多，除了大聯盟工會還有每支球團，所以都充滿著變數。當時挑選43個人的時候，都有這樣的預期。每一位球員都要個別處理，也就是說，每一位旅外球員都要個別、針對他所屬的球團持續溝通。」蔡其昌指出，一直以來的溝通細節都與過去所提及的相同，就是選手「什麼時候來報到？」、「會合的地點要在哪裡？」、「使用的限制是什麼？」蔡其昌直言，這是很複雜的程序，「只要我們邀請一位旅外，就要面對所有的這些問題，聯盟這邊都持續跟每個球團解決每位球員的這些相關問題。」對於鄧愷威選擇不參賽，蔡其昌表示尊重且支持，「雖然有一點遺憾，因為總希望大聯盟選手可以來加入國家隊。但畢竟每個球員都有他自己的生涯規劃，我們應該給予祝福跟尊重。」少了鄧愷威是否影響中華隊戰力？蔡其昌直言，能在大聯盟出賽就有一定的實力，這無需懷疑，「每位選手都有特質，每次比賽教練團會針對對手組成不同隊形，並且做出不一樣的抉擇，會被教練團討論的選手，都有一定的水準。蔡其昌不去評價少了鄧愷威後，對中華隊戰力的影響，「總而言之，教練團一定會在既有的素材上做出最妥善的安排。選手因生涯規劃不參加，都有點可惜，但我尊重，教練團就要去調整。」蔡其昌直言，選手的出賽與否，是每次國家隊備戰時都會遇到的狀況，也是43人名單的重要性，「愷威不參加，就是要去調整（名單），因此多讓一些人啟動，對教練團來說，才會是『游刃游餘』。」