▲「老虎」黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹，對於經典賽中華隊集訓，他語帶保留，表示1月15日就會知曉。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲日職西武獅為林安可舉辦在台加盟記者會，球團代表取締役社長奧村剛，親自為林安可披上背號73號球衣。（圖／記者葉政勳攝 , 2026.01.09）

▲台灣旅美投手鄧愷威，正式婉拒經典賽中華隊。（圖／美聯社／達志影像）

距離2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開打不到2個月，中華隊將在1月15日展開集訓，不過昨（9）日傳出壞消息，旅美投手鄧愷威發出聲明，確定婉拒中華隊邀約，將專心備戰新賽季。除此之外，台鋼雄鷹黃子鵬昨日被問到是否加入中華隊集訓，他語帶保留，僅表示集訓當天就會知道，西武獅隊林安可則說，2月將前往日本參與春訓，西武球團基於考量，不敢保證林安可能否順利參與經典賽。「老虎」黃子鵬昨日現身高雄蓮池潭龍虎塔，正式加盟家鄉球隊台鋼雄鷹，雙方休賽季簽下5年6600萬的大合約，新球季黃子鵬月薪為105萬，不僅是隊史首位FA球員，更是隊史首位月薪破百萬的土投。黃子鵬表示，很感謝雄鷹給他機會返鄉打球，談到家鄉與家人，黃子鵬一度哽咽無法講話，「國小、國中都在高雄打球，高中開始北上發展，一路到業餘、職棒，很少有時間回家跟爸媽相聚，心裡感謝球隊給我機會，希望讓我爸媽感到驕傲。」對於3月的經典賽，黃子鵬語帶保留，僅表示現階段專心備戰新球季，希望可以盡快融入新球隊，有著完整的春訓。黃子鵬證實有收到中華隊總教練曾豪駒的徵詢，但他並未透露是否答應出征經典賽，一切等到1月15日將會有答案。雄鷹球團則是尊重黃子鵬的選擇，領隊劉東洋指出，「就像（黃子鵬）選手說的，全力做好準備，等1月15日那天會有更近一步的結論，到時候再跟大家分享。」前統一7-ELEVEn獅重砲林安可休賽季透過旅外球員資格，加盟日本職棒（NPB）埼玉西武獅隊，昨日在台北舉辦加盟記者會，西武隊並未透露相關合約細節，僅表示為複數年合約，但也強調希望林安可能在日職「長長久久」、穩定發展。對於經典賽中華隊第一階段集訓，林安可表示會去報到，預計2月前往日本參與西武隊春訓。至於經典賽的出賽狀況，林安可本人透露還不確定，但會把自己準備好，西武球團則說，「理解林安可對中華隊是很重要戰力，也知道林安可想為國家隊出戰的想法，但基於球團考量，現在無法百分百確定讓（林）安可參加。」目前效力美職舊金山巨人隊投手鄧愷威，昨晚透過經紀公司發表聲明，確定婉拒中華隊邀請，鄧愷威表示，這段時間以來反覆思考，並與家人及團隊進行多次討論與評估。經過審慎考量後，最終做出一個艱難的決定，婉謝本屆經典賽的邀請。鄧愷威表示，能理解退賽勢必會引起不同的聲音，也可能讓期待他披上中華隊球衣的球迷感到失望，「這份心情我完全理解，能夠代表中華隊出賽，對我而言始終是一件極具意義、值得珍惜的事，這一點從未改變。」鄧愷威明確表示，經過2年大聯盟經驗，更加確定，現階段對他來說，最重要的事情，是把每一個準備環節做到位，穩定地朝下一個目標前進。他表示，接下來仍會全心投入訓練與準備，持續提升自己，迎接未來的挑戰。鄧愷威感謝中華職棒蔡其昌會長、曾豪駒總教練以及中華隊教練團的邀請，「我也在做出決定後，第一時間向曾總說明我的想法，感謝總教練的理解與尊重，在得知我的決定後，仍給予我鼓勵與支持，這份體諒對我而言意義重大。」鄧愷威也真心祝福中華隊在接下來的經典賽一切順利，「每一位站上場的選手，都是在為台灣付出與拚戰，他們都值得被全力支持，而我也會和大家一起為中華隊加油。」