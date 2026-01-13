我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫（如圖）將參加澳網公開賽表演賽。（圖／翻攝自微博@澳網AustralianOpen）

周杰倫澳網明登場！90歲岳祖父體力不輸他

▲昆凌的爺爺（右）體力與意志力驚人。（圖／翻攝自昆凌IG）

歌手周杰倫，明（14）日下午4時30分在羅德拉沃競技場開打，事實上，周杰倫不只自己運動細胞活躍，他的岳祖父、昆凌爺爺Quinlivan Laurence James更是1名好手，於去年雙北世界壯年運動會奪下2金2銀佳績，體力與意志力令人佩服。昆凌的爺爺James是運動健將，念高中時拿過澳洲鉛球錦標賽的冠軍，儘管現在已經高齡90歲，依舊十分熱愛運動。2024年James在常青賽跑中「85歲男子組100公尺」比賽奪下金牌，當時周杰倫於IG限時動態分享James比賽的身影，並寫下：「Congrats（恭喜），Hannah的爺爺，90歲，仍然不想輸。」除此之外，James再報名參加去年2025雙北世界壯年運動會的多個項目，包含標槍、100公尺、200公尺短跑、鐵餅與鉛球，鐵餅經過3擲嘗試後，以12公尺12完賽，成功摘下金牌、在100公尺90+項目，James跑出21秒20，只是蒙古強敵拉德那（Radnaa Tseren）跑出17秒67佳績摘金，James則拿下銀牌。隔日，James在200公尺90+項目以51秒66完賽、獲得銀牌，看得出他早就為參賽積極備戰多時，體力與意志力都相當令人佩服，簡直是「活到老、動到老」最佳代言人。如今周杰倫也跨足運動領域，即將於網球項目大展身手，令許多粉絲期待不已，等著見證他把生活熱愛帶上世界級舞台，表現引發關注。