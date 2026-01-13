我是廣告 請繼續往下閱讀

統一7-ELEVEn獅今年春訓找來客座捕手教練卡諾獅（Carlos Munoz ），曾擔任2023年經典賽、2024年12強賽的美國隊牛棚捕手。卡諾獅今（13）日受訪時透露，此次來台是透過波士頓紅襪隊主帥科拉（Alex Cora）牽線，「科拉認為我很適合，我也不想錯過機會，因此就決定來台。」投入春訓2天，卡諾獅認為獅隊整體的捕手戰力穩定，也點名幾位年輕捕手讓他印象深刻。卡諾獅表示，出國執教一直是他的目標之一，「之前有想過去日本當捕手教練，但在這之前就收到台灣的邀約，我很興奮也非常樂意。雖然我在美國也有經營棒球學校，但我認為機會難得，所以決定來台。」有趣的是，卡諾獅來台執教契機，竟然是波士頓紅襪隊主帥科拉牽線。卡諾獅透露，與科拉在休士頓太空人隊期間建立好的交情，「科拉收到經紀公司的詢問，說台灣有球隊需要找一位客座捕手教練，科拉認為我很適合，推薦我來台灣試試看。」卡諾獅說，雖然自己已經離開美職體系，但仍與科拉保持好的聯繫，「科拉2年曾請我客座替王康納（Connor Wong）特訓，也曾請我替他寫捕手優缺點分析報告，我們仍保持聯絡。」卡諾獅過去在美國曾指導過洛利（Cal Raleigh）、柯克（Alejandro Kirk）等捕手，此次來台客座，希望能以自己過去的經驗，幫助獅隊捕手成長，「這次除了交換經驗，我也會吸收台灣本土教練一些有趣、新奇的訓練方式，將這套知識帶回去美國，做出一些融合，未來獅隊有需要我的時候，我也很樂意再來指導。」來台第2天，卡諾獅觀察後，點名獅隊幾位年輕捕手在防守端讓他印象深刻，「在防守、接球端張翔的表現不錯，還有張聖豪跟吳柏賢都很不錯，這幾位讓我滿有印象的。每個選手我都有觀察到特長，目前還沒實際練習阻殺得環節，我認為獅隊團隊的捕手能力都很好。」