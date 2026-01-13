紐約洋基隊雖然仍致力於留住自由球員市場上的明星外野手科迪·貝林傑（Cody Bellinger），但雙方的談判進度目前顯然陷入僵局。根據《MLB Network》資深記者Jon Heyman與《USA Today》記者Bob Nightengale的最新報導，雙方對於合約年數的認知存在巨大落差，這可能導致這名強打者最終改披他隊戰袍。
合約年限成鴻溝 貝林傑堅持索要7年長約
報導指出，洋基隊目前開出的報價為5年總額約1.55億至1.6億美元（約245至253億日圓），但貝林傑陣營堅持合約年數至少要達到7年。Jon Heyman指出，這「巨大的鴻溝」正讓雙方的合作意願產生動搖，洋基隊已開始轉向評估其他替代方案。
洋基啟動備案 瞄準塔克、比薛特
若無法簽回貝林傑，洋基管理層已準備好在自由市場及交易市場雙管齊下。目前傳出的目標包括：自由市場頂級強打凱爾·塔克（Kyle Tucker）與博·比薛特（Bo Bichette）。
另外球隊也準備在交易市場上嘗試補強，對象包含芝加哥小熊隊的二壘手尼科·霍納（Nico Hoerner）以及芝加哥白襪隊的外野手路易斯·羅伯特（Luis Robert Jr.）。其中，霍納在小熊隊簽下布瑞格曼（Alex Bregman）後，內野防區可能面臨壓縮；而羅伯特則擁有相對低廉的球團選擇權合約，對洋基而言是極具吸引力的交易對象。
貝林傑潛在下家眾多
一旦洋基最終放棄追逐，市場上仍有眾多競爭者正虎視眈眈。Heyman列出的潛在獲得對象包括道奇、巨人、大都會、小熊以及藍鳥隊。這意味著貝林傑仍保有高度的談判籌碼，而洋基隊能否在截止日前平衡團隊薪資與戰力需求，將是接下來幾周的觀察焦點。
消息來源：Jon Heyman
我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指出，洋基隊目前開出的報價為5年總額約1.55億至1.6億美元（約245至253億日圓），但貝林傑陣營堅持合約年數至少要達到7年。Jon Heyman指出，這「巨大的鴻溝」正讓雙方的合作意願產生動搖，洋基隊已開始轉向評估其他替代方案。
洋基啟動備案 瞄準塔克、比薛特
若無法簽回貝林傑，洋基管理層已準備好在自由市場及交易市場雙管齊下。目前傳出的目標包括：自由市場頂級強打凱爾·塔克（Kyle Tucker）與博·比薛特（Bo Bichette）。
另外球隊也準備在交易市場上嘗試補強，對象包含芝加哥小熊隊的二壘手尼科·霍納（Nico Hoerner）以及芝加哥白襪隊的外野手路易斯·羅伯特（Luis Robert Jr.）。其中，霍納在小熊隊簽下布瑞格曼（Alex Bregman）後，內野防區可能面臨壓縮；而羅伯特則擁有相對低廉的球團選擇權合約，對洋基而言是極具吸引力的交易對象。
貝林傑潛在下家眾多
一旦洋基最終放棄追逐，市場上仍有眾多競爭者正虎視眈眈。Heyman列出的潛在獲得對象包括道奇、巨人、大都會、小熊以及藍鳥隊。這意味著貝林傑仍保有高度的談判籌碼，而洋基隊能否在截止日前平衡團隊薪資與戰力需求，將是接下來幾周的觀察焦點。