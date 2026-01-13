洛杉磯道奇隊季後補強游擊防區的計畫恐面臨變數。據道奇隊媒《Dodgers Nation》於12日（日本時間13日）報導，道奇隊簽下自由市場大物游擊手博·比薛特（Bo Bichette）的可能性已降至冰點，甚至傳出獲取機會已「完全消滅」。
合約年數無共識 道奇無意提供長約
《Dodgers Nation》記者Doug McKain指出，道奇隊爭取比薛特的機率在過去幾天內持續下滑，從40%一路跌至20%，目前看來已徹底退出競爭行列。根據《USA Today》資深記者Bob Nightengale的消息來源顯示，道奇隊目前並沒有與比薛特簽署長期合約的打算，這成為雙方無法達成共識的主因。
報導進一步分析，若比薛特最終選擇留在國家聯盟發展，目前看來「僅限於與費城人隊簽約」。費城人先前已被證實與比薛特進行過面談，是目前國聯最積極的競爭者。
美聯三強環伺 比薛特行情依舊看漲
現年27歲的比薛特，自2019年在多倫多藍鳥隊出道後，便展現頂級的打擊天賦。他在2021年與2022年連續兩年奪下美聯安打王，並穩定貢獻20轟以上的火力，是聯盟稀有的強打游擊手。
雖然去年賽季末段因左膝傷勢缺席部分賽事，但全季仍繳出打擊率.311、18支全壘打及94分打點的高水準數據。更重要的是，他在去年世界大賽復出後，為了因應傷勢首度嘗試移防二壘，這份守備彈性也增加了他在自由市場的籌碼。除了費城人外，美聯的洋基、紅襪等傳統豪門也對他展現濃厚興趣。
隨著比薛特這條補強線索中斷，道奇隊新球季的內野核心將如何調整引發關注。市場人士認為，道奇可能會轉向更具短約彈性的標的，或是透過交易尋求替代人選。
消息來源：Dodgers Nation
