統一7-ELEVEn獅今年春訓要請客座捕手教練卡諾獅（Carlos Munoz ），過去曾擔任2023年經典賽、2024年12強賽的美國隊牛棚捕手。談到上屆經典賽大谷翔平交手楚奧特（Mike Trout）的「夢幻對決」，卡諾獅直言，是個永生難忘的回憶，雖然美國隊最終不敵日本隊，但仍是很棒的比賽，卡諾獅透露，美國隊的頭號勁敵就是日本隊，「只要碰上日本，就會特別起勁，因為他們真的很厲害。」卡諾獅直言，上屆經典賽冠軍戰的「日美交鋒」，確實是很夢幻的經驗，尤其第9局大谷翔平交手楚奧特，「同隊隊友又是隊長對決，這很像是劇本，但真的不是。」不過卡諾獅說，前一個打擊更精彩，「很多接近好球帶的球，麥克尼爾（Jeff McNeil）都有選掉，真的是很棒的對決。」最終美國隊以2：3不敵日本隊，僅拿下亞軍，卡諾獅回憶，回到休息區時，原本很失落，但小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）與他擊掌，又聽到隊友大喊「趕快去拿獎牌」，才回過神想到，就算只能經典賽亞軍，仍是很棒的經驗，「當然我們很想拿冠軍，可是能經歷這麼棒的比賽，也是很難忘。」卡諾獅透露，對美國隊而言，絕對是將日本隊視為頭號勁敵，「有時候打委內瑞拉、哥倫比亞，贏了的感覺還好，但是對上日本，就是會更起勁，因為他們真的很厲害。」卡諾獅表示，他在國際賽時，會建議隊友多看日本、台灣等亞洲國家的賽前打擊練習，「亞洲球隊賽前打擊都很確實，精神、拚勁都是100%投入，我認為這是美國棒球可以學習的地方。」卡諾獅說，美式風格在賽前練習比較省力，把力氣留在比賽，「但台灣、日本都在賽前相當投入狀態，這樣賽事真的開打，比較快拉起來，這是美國可以效仿的地方，打擊風格不同，很認真專注做賽前練習。」