統一7-ELEVEn獅今年春訓找來客座捕手教練卡諾獅（Carlos Munoz ），曾擔任2023年經典賽、2024年12強賽的美國隊牛棚捕手。對於近年來捕手開始重視「偷好球（Framing）」技巧，卡諾獅直言，有一部分是拜社群媒體的傳播，但他認為，不必要「為了偷而偷」，若球原本就在理想的位置，不用刻意去移動手套，「應該要專注在非好球帶的球，嘗試去將它接成好球，不用有多餘的動作。」隨著時代改變，「偷好球（Framing）」成為大聯盟捕手必備技能，加上有追蹤系統輔助，偷好球的數據會反映捕手的實際貢獻度，也成為捕手改善、修正接捕技巧的重要指標。卡諾獅以個人經驗看待「偷好球」的手部動作，「在我執教時，會灌輸選手不一定要有多餘動作，如果是好球不一定要去偷，只要有達到理想的位置，不用刻意去移動手套，這是不必要的。」卡諾獅直言，透過社群媒體的傳播，越來越多捕手看影片學習如何「偷好球」，「當我看完學生動作，我會詢問為何要移動手套，球本身在好的位置不用去偷，應該要專注在非好球帶的球，嘗試去將它接成好球，不用有多餘的動作。」卡諾獅非常樂於與亞洲捕手交流，投入獅隊春訓第2天，他認為台灣捕手在接球的姿勢、接法與美國有很大的相同之處，觀念也很接近，並沒有特別不同的地方。談到日本捕手，卡諾獅分享，他與養樂多燕子隊捕手中村悠平透過社群不斷交流接球姿勢，「悠平傳影片給我，請我幫他看接球的手部動作，我發現他接球過於僵硬，建議他應該要柔軟點，日式接捕確實比較固定，不像美式會在收一下。」談到大聯盟現今最好的捕手，卡諾獅認為是西雅圖水手隊重砲勞雷（Cal Raleigh）與藍鳥隊柯克（Alejandro Kirk），他笑說，「2年前曾有人問我下一屆美國隊捕手是誰，我認為是勞雷，但大家都看好拉奇曼（Adley Rutschman），目前看來我是對的。」本屆經典賽美國隊捕手陣容由勞雷搭配史密斯（Will Smith），卡諾獅認為戰力十足，他也透露，原本看好運動家的藍格里爾斯（Shea Langeliers）入選美國隊捕手群。