泰國過去常被視為資金避風港，如今政府決心整頓，誓言要將「洗錢天堂」徹底翻轉為讓非法份子聞風喪膽的「洗錢地獄」。泰國財政部與央行聯手出擊，鎖定黃金買賣、數位資產及電子錢包等灰色地帶，不僅要建立數據整合系統，更計畫對大額交易設限，透過嚴格的數位監控網，防堵非法資金流竄。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）指出，當局已著手研議整合金融數據，全面提升對可疑交易的監測力度。他坦言，現行體制在黃金交易、虛擬貨幣、電子錢包及外幣現金流動上確實存在漏洞，讓非法資金有機可乘。為此，財政部將加速修補監管缺口，特別是針對「無實體黃金交易」及數位資產領域，計畫建置「金融交易數據局」（Data Bureau）系統，將各相關機構的資訊集中串聯，無須疊床架屋增設新單位，就能有效讓非法資金無所遁形。針對線上黃金交易（無實體交割），泰國財政部次長拉瓦倫透露，將比照線上購物平台的模式，要求業者申報買賣資訊。相關草案已由財政經濟辦事處與央行研擬完畢，待部長簽核後即可實施。在正式新規上路前，稅務局將率先出擊，針對擁有自有交易平台的大型金行進行實地查核，檢視每日交易屬性、客戶買賣量及稅務資料的真實性，這項行動預計本月內就會展開。此外，財政部也指示海關總署評估對黃金進口徵收關稅的可行性。泰國央行行長維泰則聚焦於匯率穩定與交易監管。他表示，相關法規已進入最後階段，獲財政部授權後，預計最快1月20日左右完成程序。新規將賦予央行調閱以泰銖計價的黃金交易數據，特別是透過APP應用程式進行的買賣，因為這類交易直接衝擊泰銖匯率。央行不僅要查核交易合理性，更研擬對個人黃金交易設定上限。目前市面上不乏每日交易額達數千萬甚至上億泰銖的個人大戶，這對匯市造成極大波動，未來可能要求這類大戶申請特殊許可，而非像過去一樣毫無限制。除了黃金，外匯管制也同步緊縮。針對攜帶超過20萬美元外幣入境者，必須出示資金來源證明，這是自1997年金融風暴以來罕見的嚴格措施。此外，貨幣兌換處的每人每日兌換上限訂為80萬泰銖，電子錢包的支出限額也將制定統一標準，央行未來還將針對不同用戶屬性發布買賣限額規範。泰國銀行家協會代表、泰國軍人銀行（TTB）執行長皮提指出，泰國因金融系統便利且開放，加上地理位置鄰近詐騙高風險區，容易成為灰產資金進出的中繼站。現在資金型態不僅限於現金，更流竄於數位資產與黃金之間。為此，銀行業將全面落實「認識你的客戶」（KYC）與「認識你的商家」（KYM）機制，並導入「用戶畫像分析」（Profiling）。未來銀行將針對客戶的身分、行為與資金規模進行比對，若月薪僅1萬泰銖，帳戶卻有頻繁的大額資金進出，或擁有多個非必要的銀行帳戶，都將被列為警示對象，防堵人頭帳戶被濫用。