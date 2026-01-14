我是廣告 請繼續往下閱讀

1月14日體壇中知名的壽星，效力曾美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯天使的內野手艾巴（Erick Aybar），今天將迎來他的42歲生日。曾在2013年跟隨多明尼加奪下世界棒球經典賽金牌的他，在大聯盟也效力長達11個賽季，並曾入選一次明星賽，他的職業生涯也橫跨天使、勇士、老虎與教士等多支球隊，並以穩定守備與速度見長。艾巴於2002年以業餘自由球員身分與當時的安那罕天使簽約，展開職業生涯。他在小聯盟階段逐年成長，2003年於1A繳出3成08打擊率，2004年升上高階1A後更打出3成30佳績，逐漸被視為球隊內野重點新秀。2006年5月，艾巴正式升上大聯盟，完成生涯初登場。2007年至2015年間，艾巴長期效力天使，是球隊游擊防線的重要支柱。2009年他打出3成12打擊率，名列美聯第八，OPS亦高居聯盟游擊手前段班。2011年，艾巴單季敲出10支全壘打、59分打點，並在季後獲得生涯首座金手套獎，肯定其頂級守備能力。2014年，他首度入選大聯盟明星賽，該季出賽156場創下生涯新高。2015年季後，天使將艾巴交易至亞特蘭大勇士。2016年球季中，他再被交易至底特律老虎，季後成為自由球員。2017年，艾巴與聖地牙哥教士簽下小聯盟合約並重返大聯盟，該年甚至在一場大比分落後比賽中登板投球，成為生涯特殊插曲。離開大聯盟後，艾巴轉戰墨西哥聯盟，效力蒙克洛瓦鋼鐵人隊期間維持亮眼火力，2019年打擊率高達3成19。2021年仍繳出3成18成績，展現長青身手。2022年，他短暫加盟聯盟另一支球隊後釋出，至此逐漸淡出職業賽場。