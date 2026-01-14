《NOWNEWS今日新聞》為您整理今（14）日娛樂看點，藝人藍心湄日前透露自己放假狂睡17小時，睡醒後被媽媽說髮型撞臉藝人王世堅；43歲香港女藝人阿Sa（蔡卓妍）出席活動時，被問及小十歲的緋聞男友林俊賢（Elvis），她大方承認戀情透露兩人關係非常穩定；日本女星高橋智子去年10月發生車禍離世，如今調查報告出爐，是一名39歲男性邊開車邊打嗑睡惹禍，且因為他認為通報事故很麻煩，所以讓高橋一個人在雨中獨自死去。

藍心湄撞臉王世堅！被媽媽說：妳長得像我偶像　超爆笑照片全公開

藝人藍心湄日前透露自己放假狂睡17小時，睡醒後頭髮相當凌亂，沒想到媽媽看到竟說：「妳長得好像我偶像。」經過藍心湄一番追問後得知偶像的身分是立委王世堅，讓她傻眼在臉書分享趣事。

43歲阿Sa蔡卓妍認愛小10歲健身男！大方公開關係：我們很穩定

43歲香港女藝人阿Sa（蔡卓妍）出席活動時，被問及小十歲的健身教練緋聞男友林俊賢（Elvis），她大方回應「把緋聞兩字拿掉」，公開承認這段姐弟戀關係，同時透露兩人關係非常穩定。

日本女星高橋智子遭撞離世！犯人竟嫌報警麻煩　放她在雨中等死

長期活躍在舞台劇、廣告界的39歲日本女星高橋智子，去年10月發生車禍離世，引發日娛震驚。如今調查報告出爐，是一名39歲男性邊開車邊打嗑睡惹禍，且因為他認為通報事故很麻煩因此直接肇事逃逸，讓高橋一個人在雨中獨自死去。

