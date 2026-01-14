天王周杰倫（周董）將在今（14）日台灣時間下午4點30分，參戰澳洲網球公開賽「一球制勝（One Point Slam）」，消息一出引發關注。近幾年他熱衷網球運動，其球友涵蓋了演藝圈、體壇巨星以及家人，除了老婆昆凌，他與蕭敬騰、李聖傑、林書豪，以及台灣網壇傳奇謝淑薇等人都常一起打球，去年更驚喜合體球王費德勒（Roger Federer），讓網友驚呼根本是神仙打架

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲周杰倫（右）和林書豪（左）是9年前拍MV認識的，在林書豪引退儀式上，周杰倫提到自己時常忘記有這樣一位傳奇朋友，還爆料兩人私下垃圾話很多。（圖／翻攝自IG@jlin7)
▲林書豪（左）也是周杰倫（右）的球友之一。得知周杰倫將參戰澳網，他發文直呼：「訓練的對手都比真正比賽的對手更強。」（圖／翻攝自IG@jlin7)
周杰倫球友全是大咖　林書豪、謝淑薇陪打

周杰倫擁有跨界且實力堅強的「網球朋友圈」，不僅常與蕭敬騰、林書豪等人一起打球，甚至還曾自稱是謝淑薇的「陪練員」。另外，周杰倫的網球社交圈更已擴展至國際職業球星，他曾與世界球王費德勒、中國網球好手張之臻、名將李娜等人進行混雙表演賽，夢幻組合常讓網友讚嘆不已。

周杰倫宣佈將參與「澳洲網球公開賽（Australian Open）」相關表演活動《一球制勝（One Point Slam）》後，林書豪第一時間在社群媒體幽默應援，虧周杰倫若贏了應該感謝他，直呼：「訓練的對手都比真正比賽的對手更強。」

▲周杰倫明日將參戰澳網，不過他竟自嘲可能碰不到球就出局。（圖／周杰倫IG@jaychou）
▲周杰倫今日將參戰澳網「一分大滿貫」，賽制極其殘酷，讓他自嘲「可能連球都沒碰到就出局了」。（圖／周杰倫IG@jaychou）
周杰倫參戰澳網　自嘲：可能沒碰到球就出局

周杰倫參加的「一分大滿貫」賽制極其殘酷，每場比賽僅由一球決定勝負。周杰倫對此表現得既興奮又忐忑，他幽默發文表示：「這只是打一球的比賽，我可能連球都沒碰到就出局了，希望能讓我發球，至少我能摸到球。」


📌 周杰倫「1分大滿貫」參賽資訊
 

開賽時間：2026年1月14日 16:30（台灣時間）。
 

賽事地點：墨爾本公園 羅德·拉佛球場（Rod Laver Arena）。
 

冠軍獎金：100萬澳元（約2120萬新台幣），周杰倫承諾全數捐出。
 

可能對手：艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、辛納（Jannik Sinner）、斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

看更多周杰倫新聞：

周杰倫要比澳網評價一面倒！找林書豪陪練　他虧若能贏：應該謝我

體壇焦點／澳網今開戰！周杰倫16:30搶千萬獎金　謝淑薇力拚第8冠

周杰倫曾因僵直性脊椎炎吞12顆止痛藥！宣布戰澳網被狂問：在哪治

相關新聞

周杰倫網球強嗎？昔對戰奧運銀牌　粉絲歪樓玩諧音哏：這球發如雪

周杰倫要比澳網評價一面倒！找林書豪陪練　他虧若能贏：應該謝我

體壇焦點／澳網今開戰！周杰倫16:30搶千萬獎金　謝淑薇力拚第8冠

周杰倫曾因僵直性脊椎炎吞12顆止痛藥！宣布戰澳網被狂問：在哪治