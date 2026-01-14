我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林書豪（左）也是周杰倫（右）的球友之一。得知周杰倫將參戰澳網，他發文直呼：「訓練的對手都比真正比賽的對手更強。」（圖／翻攝自IG@jlin7)

▲周杰倫今日將參戰澳網「一分大滿貫」，賽制極其殘酷，讓他自嘲「可能連球都沒碰到就出局了」。（圖／周杰倫IG@jaychou）

天王周杰倫（周董）將在今（14）日台灣時間下午4點30分，參戰澳洲網球公開賽「一球制勝（One Point Slam）」，消息一出引發關注。近幾年他熱衷網球運動，其球友涵蓋了演藝圈、體壇巨星以及家人，除了老婆昆凌，周杰倫擁有跨界且實力堅強的「網球朋友圈」，不僅常與蕭敬騰、林書豪等人一起打球，甚至還曾自稱是謝淑薇的「陪練員」。另外，周杰倫的網球社交圈更已擴展至國際職業球星，他曾與世界球王費德勒、中國網球好手、名將等人進行混雙表演賽，夢幻組合常讓網友讚嘆不已。周杰倫宣佈將參與「澳洲網球公開賽（Australian Open）」相關表演活動《一球制勝（One Point Slam）》後，林書豪第一時間在社群媒體幽默應援，虧周杰倫若贏了應該感謝他，直呼：「訓練的對手都比真正比賽的對手更強。」周杰倫參加的「一分大滿貫」賽制極其殘酷，每場比賽僅由一球決定勝負。周杰倫對此表現得既興奮又忐忑，他幽默發文表示：「這只是打一球的比賽，我可能連球都沒碰到就出局了，希望能讓我發球，至少我能摸到球。」開賽時間：2026年1月14日 16:30（台灣時間）。賽事地點：墨爾本公園 羅德·拉佛球場（Rod Laver Arena）。冠軍獎金：100萬澳元（約2120萬新台幣），周杰倫承諾全數捐出。可能對手：艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、辛納（Jannik Sinner）、斯威雅蒂（Iga Swiatek）。