▲官方宣布周杰倫將參加澳網公開賽表演賽。（圖／翻攝自微博@澳網AustralianOpen）

▲澳洲網球公開賽（Australian Open）官方於昨（13）日正式宣布，華語樂壇天王「周董」將以球員身份，參加1月14日於墨爾本公園舉行的澳網招牌暖身賽「一球制勝（1 Point Slam）」，預計台灣時間下午4：30開打。（圖／翻攝自周杰倫IG@jaychou）

▲今年澳網唯一的台灣好手、網球天后謝淑薇近日狀態火熱，與拉脫維亞搭檔奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）在布里斯本賽勇奪睽違19個月的冠軍，隨後又於阿得雷德賽闖進8強。（圖／美聯社／達志影像）

澳洲網球公開賽（Australian Open）官方12日正式宣布周杰倫今（14）日即將登上「一分大滿貫（1 Point Slam）」舞台。這不僅是周杰倫首度踏上大滿貫賽場，他更在社群媒體霸氣宣告，若奪下100萬澳元（約新台幣2120萬）的冠軍獎金，將全數捐出做公益。此外，謝淑薇也成為本屆台灣唯一的希望，將攜手「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）前進澳網女雙賽場，力拼生涯第8座大滿貫冠軍。「1分大滿貫」共有48名選手參加，包含24位職業球星以及24位業餘高手與特邀名人。比賽不設盤局，每場對決僅打「1球」，贏者晉級、輸者即刻淘汰。最有趣的規則在於，雙方將透過傳統的「剪刀石頭布」來決定發球權或選擇場地。為了平衡職業與業餘選手間的實力差距，業餘選手擁有2次發球機會；而擁有ATP或WTA 排名的職業球員，則僅有1次發球機會。去年的首屆賽事冠軍獎金僅 6萬澳幣，今年主辦方豪擲重金，將總冠軍獎金提升至100萬澳幣（約新台幣2120萬）。除了周杰倫之外，今年確認參賽的職業巨星還包括世界第一的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、澳網衛冕冠軍辛納（Jannik Sinner）、女單名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）及大坂直美（Naomi Osaka）。澳網官方Instagram 12日下午驚喜發布海報，宣布周杰倫即將在「1分大滿貫」表演賽中亮相。周杰倫隨即轉發貼文，並幽默自嘲：「記得1月14日看澳網，因為只有一分定勝負，我可能球都沒摸到就被淘汰了。」隨後林書豪也在貼文下方留言調侃周董：「你能贏他們，是因為你贏過我。你應該感謝我提供訓練，因為我這個對手比你在比賽中遇到的還要強！」值得一提的是，周董近年苦練網球，不僅曾與台灣球王曾俊欣切磋球技，也和奧運銀牌名將張之臻有過交流。周杰倫今日將於台灣時間下午4：30現身「1分大滿貫」表演賽，即使無法在澳洲親眼一睹周董與球王的對決，也能透過愛爾達電視、博斯運動等平台線上觀看精彩、刺激的賽況。今年澳網唯一的台灣好手、網球天后謝淑薇近日狀態火熱，與拉脫維亞搭檔奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）在布里斯本賽勇奪睽違19個月的冠軍，隨後又於阿得雷德賽闖進8強。去年兩人雖先後在澳網及溫網屈居亞軍，但歷經一年的磨合，在今年澳網開打前展現絕佳氣勢，謝淑薇將力拚個人生涯第8座大滿貫雙打金盃。「台拉聯軍」以「一攻一巧」的特色稱霸賽場，謝淑薇憑藉靈活手感與網前戰術控球，搭配奧絲塔朋科底線的強力抽球，在速率較快的澳網硬地球場極具威脅性。兩人相輔相成的球風能有效干擾對手節奏，目前已被視為本屆澳網最具競爭力的奪冠熱門組合之一。