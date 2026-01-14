我是廣告 請繼續往下閱讀

▲獨行俠另一位內線丹尼爾·加福德（Daniel Gafford）的身價水漲船高。（圖／美聯社／達志影像）

隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日逼近，達拉斯獨行俠隊的內線布局成為全聯盟關注的焦點。儘管明星前鋒「AD」安東尼·戴維斯（Anthony Davis）傳出有望在3月回歸的好消息，但其龐大的合約壓力與傷病史，已讓多數競爭球隊望而卻步。據美媒報導，目前交易市場的風向已發生巨大轉變，原本作為配角的丹尼爾·加福德（Daniel Gafford）反而成為各大爭冠球隊眼中的新目標。原本外界預期在老鷹隊清出薪資空間後，會全力追逐AD，但這項計畫目前已接近停擺。雖然名記Shams Charania指出AD將採取保守治療並在6周後重新評估，避開了賽季報銷的手術，但各大球團最擔心的仍是財務風險。AD下季薪資高達5850萬美元，且2027-28球季擁有6280萬美元的球員選項。更令潛在買家卻步的是，他在今年8月有資格簽下一份4年2.75億美元的巨額延長合約。在當前NBA嚴格的「第二層硬上限（Second Apron）」規定下，簽下AD極可能導致球隊未來薪資空間被鎖死，甚至讓合約變成無法脫手的負資產。相較於AD的昂貴與風險，獨行俠另一位內線丹尼爾·加福德（Daniel Gafford）的身價水漲船高。據美記Evan Sidery報導，隨著各隊逐漸放棄追逐AD，加福德已成為交易截止日前最炙手可熱的內線球員之一。加福德本季場均貢獻7.9分、6.4籃板與0.9助攻，他的合約將持續到2029年，對於需要穩定護框戰力的球隊來說，加福德具備極高的性價比與可預測性。名記Marc Stein指出，為了緩解獨行俠混亂的財政狀況，管理層極可能透過交易加福德來換取到期合約或未來的選秀權。