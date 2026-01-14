我是廣告 請繼續往下閱讀

▲八村壘效力湖人至今超過3年半，表現相當稱職，但由於湖人過去2年季後賽都倒在首輪，也讓制服組起心動念，想做出調整。（圖／美聯社／達志影像）

NBA洛杉磯湖人傳出有意爭取金州勇士23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），引發外界關注。湖人在雙星唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）主導球權下，對於3D前鋒需求量大，NBA資深記者費雪（Jake Fischer）昨日搶先爆料，表示湖人自去年休賽季就曾尋覓過勇士，關於庫明加交易可能，但最終並未成真。如今湖人側翼戰力匱乏，庫明加又遭勇士冷凍，至交易前都不會再上場，湖人球團因而再度起心動念，想找來這位曾被譽為勇士少主的23歲前鋒。湖人之所以想找庫明加，其合約符合球隊方針也是主因。今年夏天詹姆斯、里夫斯（Austin Reaves）合約都將到期，湖人本就處於觀望態度，庫明加方面，本季開打前，剛與勇士簽下2年4800萬美元合約，第2年為球隊選擇權。等於湖人若在2月5日交易截止日前找來庫明加，到球季結束後，最少也有3個多月時間可以實驗，觀察庫明加在唐西奇身邊打球的成效，若雙方合作愉快，湖人可以與其提前談續約，若成效不佳，湖人也可以不執行其合約，將資金留給里夫斯，或是在自由市場尋覓其他戰力，持續圍繞唐西奇打造新陣容。庫明加若來到湖人，其具備頂尖身材、能投外線、防守，還有一些持球進攻的技術，與湖人現有的八村壘功能性幾乎重疊，過去3年來表現平穩、但無太大亮點的八村壘，恐就此失去大量上場時間。八村壘加入湖人至今超過3年時間，上場187場包含132場先發，場均12.6分、4.5籃板與1.3助攻，投籃命中率51.8%、三分命中率40.9%，表現相當稱職，但湖人過去2年都倒在首輪，也讓球團有可能做出調整。