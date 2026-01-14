我是廣告 請繼續往下閱讀

休士頓火箭隊今（14）日回到豐田中心球場展開連續5場的主場賽事，面對芝加哥公牛隊的強力挑戰。火箭隊在明星前鋒凱文·杜蘭特（Kevin Durant）全場轟下28分的帶領下，終場以119：113險勝公牛，不僅報了先前客場連敗的一箭之仇，也順利終結近期尷尬的3連敗。火箭主帥烏度卡（Ime Udoka）在本場比賽果斷調整陣容，放棄先前的「死亡五大」配置，改由奧科吉（Josh Okogie）重回先發以強化防守。這項變動在末節收到關鍵成效，火箭三位核心球員杜蘭特、申京（Alperen Sengun）及阿門·湯普森（Amen Thompson）得分皆突破20大關，展現強大的戰力。本場比賽杜蘭特斬獲28分10籃板4助攻，還有1次抄截；申京23分7籃板11助攻，送出1次阻攻；阿門·湯普森攻得23分5籃板2助攻，獲得2次2抄截。比賽過程極度膠著，雙方多次互換領先。公牛隊在第四節一度憑藉瓊斯（Tre Jones）單場34分的火燙手感反超比分，但火箭隊的前鋒賈巴里·史密斯（Jabari Smith Jr.）在末節挺身而出，單節狂砍10分，包含一記穩定軍心的中投以及擴大領先的三分球，成為火箭鎖定勝局的關鍵。史密斯近期陷入低潮，一度還有媒體表示應該讓他在關鍵時刻坐板凳，不過他此役成為球隊獲勝大功臣，全場得到18分7籃板，率隊贏球。最終在比賽倒數時刻，杜蘭特接獲隊友助攻完成一次震撼全場的空切暴扣，隨後阿門·湯普森罰球命中，徹底粉碎公牛的反撲希望。儘管贏球，火箭隊在防守端的表現仍讓主帥烏度卡不盡滿意。第二節比賽，公牛隊投籃命中率高達60.9%，讓火箭半場陷入落後。烏度卡在暫停期間多次出現不滿的肢體語言，要求球員提升防守強度。好在下半場申京成功策動進攻，單節送出多次助攻帶動隊友，才重新掌控節奏。這場勝利對火箭隊而言至關重要，在結束了「一場未贏」的客場之旅後，球隊戰績提升至20勝10負，穩居西區前段班，也平息了近期關於杜蘭特與球隊磨合不順的負面傳聞。