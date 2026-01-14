丹佛金塊（Denver Nuggets）前往紐奧良客場挑戰紐奧良鵜鶘（New Orleans Pelicans），當家球星N.約基奇（Nikola Jokic）缺陣，但金塊靠著J.莫瑞（Jamal Murray）攻下全場最高的35分並送出9次助攻，以及P.瓦特森（Peyton Watson）在讀秒階段的關鍵致勝跳投，終場以122：116驚險擊敗鵜鶘。這場勝利讓金塊在新年開局吞下二連敗後迅速回穩，近5戰拿下4勝；反觀鵜鶘則深陷泥淖，吞下NBA美國職籃（National Basketball Association）近12場比賽中的第11敗。
瓦特森關鍵時刻建功 莫瑞末節接管比賽
比賽進入決勝時刻，戰況膠著。鵜鶘前鋒T.墨菲三世（Trey Murphy III）在比賽剩下1分02秒時上籃得手，將比數追平成114：114。關鍵時刻，甫獲選為西區單週最佳球員的瓦特森挺身而出，在比賽剩下39秒時投進打破僵局的中距離跳投，隨後隊友A.高登（Aaron Gordon）補籃得分將領先擴大至4分。
最後8.6秒，莫瑞穩穩罰進兩球鎖定勝局。莫瑞在第四節展現球星價值，單節3投3中包含2記三分球，獨拿12分接管比賽。瓦特森此役表現同樣精彩，全場貢獻31分、7籃板與5助攻，其中第二節更是單節6投6中狂砍15分。
威廉森點出防守崩盤主因 缺乏瓊斯如同失去防守靈魂
鵜鶘方面，墨菲三世攻下全隊最高的31分，板凳出發的S.貝（Saddiq Bey）與J.普爾（Jordan Poole）分別挹注17分與16分，新秀D.奎恩（Derik Queen）則繳出10分、13籃板與5助攻的雙十成績單，幫助球隊在籃板球上以50：33大幅領先金塊。
然而，關鍵時刻的防守潰堤仍讓鵜鶘付出代價。球星Z.威廉森（Zion Williamson）賽前受訪時坦言，球隊在防守悍將H.瓊斯（Herb Jones）缺陣時，失去了場上的防守指揮官與聲音。威廉森表示，瓊斯不在場時，球隊缺乏溝通與防守認同感，導致對手在比賽尾聲能輕易獲得上籃機會。這場比賽的結果也再次印證了威廉森的擔憂，如何在瓊斯缺席時建立有效的防守體系，成為鵜鶘急需解決的課題。
