隨著2026年第六屆世界棒球經典賽（WBC）腳步臨近，各國職棒豪門紛紛開始公布其星光熠熠的陣容。在眾多球星中，現年25歲的亞利桑那響尾蛇隊當家外野手柯賓·卡洛爾（Corbin Carroll）無疑是台灣球迷最關注的對象之一。雖然卡洛爾最終確定披上美國隊星條旗戰袍，但他與台灣的深厚淵源，以及在大聯盟賽場上的恐怖統治力，仍讓他成為本屆賽事的焦點人物。卡洛爾的母親出生於台灣，6歲時才隨家人移居美國，這份血緣關係讓他根據經典賽寬鬆的「血緣制」條款，具備代表中華隊出賽的資格。然而，卡洛爾於近日正式接受美國隊總教練馬克·德羅沙（Mark DeRosa）的徵召，他興奮地表示：「代表美國隊參加WBC是我的夢想，接到電話的那一刻真的太神奇了。」至於「卡仔」這個親切的外號，起源於PTT鄉民的創意。早期台灣媒體習慣稱呼王建民為「建仔」、陳偉殷為「殷仔」，球迷便依此慣例稱呼卡洛爾為「卡仔」。社群上常見的「卡仔接電話啦！」梗，則源於球迷曾急切希望中華隊能主動與這位大聯盟新星聯繫，期待他能跨海助陣。卡洛爾出生於華盛頓州西雅圖，父親是一名美國籍牙醫師。他自高中時期就展現驚人的棒球天賦，被譽為該屆全美最強高中生之一。2019年，響尾蛇隊在首輪第16順位將他選入，開啟了他的職業傳奇。卡洛爾擁有在大聯盟極為罕見的「速度與力量組合」。他僅用了3年時間就從小聯盟體系升上大聯盟，並迅速站穩腳跟。他的速度被球探評為頂尖，這讓他在外野防守擁有廣大範圍，並在壘間具備極強的侵略性。卡洛爾的大聯盟生涯開端堪稱完美。2023年是他的第一個完整球季，他繳出25轟、76分打點、54次盜壘成功及打擊率.285的震撼數據，不僅全票當選國聯年度最佳新人（新人王），更寫下大聯盟史上第一位在新人球季達成「25轟、50盜」紀錄的球員。本季卡洛爾的表現更上層樓，繳出.259打擊率，另有32次盜壘，並擊出個人生涯新高的31發全壘打與84分打點。如此強悍的攻擊火力與跑壘破壞力，讓他獲得響尾蛇隊提前端出8年1.18億美元的鉅約續約，正式確立他作為球隊未來十年的核心領袖地位。在即將到來的經典賽中，卡洛爾將與洋基隊長賈吉（Aaron Judge）、水手隊強打捕手瑞利（Cal Raleigh）等人並肩作戰。卡洛爾與小熊隊新星PCA（Pete Crow-Armstrong）的入列，將為美國隊帶來極致的速度與防守深度。儘管他未能如部分球迷所願穿上中華隊球衣，但他將以美國隊主力外野手的身分，在世界最高殿堂展現他那足以「空降」任何球隊頭號球星的頂尖實力。