▲金鐘國現身《生存王2》記者會，秀中文「大家好」粉絲嗨翻。（圖／記者朱永強攝）

金鐘國（金鍾國）婚後今（14）日首度來台了！他這趟是跟南韓實境節目《生存王2》來台取景，其他出席人員包含金炳萬、《單身即地獄4》陸俊書，以及男團THE BOYZ成員金泳勳，一夥人稍早降落花蓮機場，百名粉絲見到罕見的韓星現身花蓮，紛紛以熱情尖叫迎接。金鐘國穿著一身黑，踏上紅毯帥氣出場，一看到大批媒體與粉絲，開心以中文喊：「大家好我是金鐘國！」他很感謝這麼多人迎接他們，「能讓我來主持這麼大檔的節目，我感到非常榮幸！」一旁的金炳萬則興奮高喊中文：「好高興～」還說不要看他很矮，雖然節目宗旨是餓肚子，但「我很會找食物」，要大家不必擔心。THE BOYZ成員金泳勳開心能跟前輩們拍攝，藉此學到很多東西，笑喊還抓到「餓肚子」的訣竅，會跟前輩好好找食物與學習；陸俊書說現在雖然是藝人身分，但他以前是軍人，在特種部隊服役過4年，所以對《生存王2》這類的挑戰極限的節目很熟悉。金鐘國是演藝圈出名的萬年單身漢，但去年（2025）8月18日無預警宣布婚訊，他以寫親筆信的方式對外公布喜訊，直言找到想一起生活的人，並於9月5日與圈外女性舉行非公開婚宴。他為了保護太太身分，賓客人數控制在100人以內，演藝圈僅車太鉉、張赫以及《Running Man》全員到場，婚禮司儀則由劉在錫擔任。金鐘國的婚後新居價值約62億韓元（約台幣1.4億元）的高級別墅，完成既定工作後，也低調帶著新婚妻子出國度蜜月，日前現身洛杉磯賽事時還被大螢幕捕捉到身影，如今火速回歸工作、直接飛來台灣投入《生存王2》拍攝，預計拍攝超過1週，讓粉絲期待他的婚後的綜藝表現。《生存王：部落戰爭》是TV朝鮮推出的極限生存真人實境綜藝，主打不同背景的成員分組執行高難度任務，包含叢林隊、體能隊、軍人隊、國家代表隊等多支隊伍，從體力、策略到心理素質全都硬碰硬。續集《生存王2》這次整季都在台灣取景，拍攝市區包含花蓮縣、屏東縣、嘉義市，地形與多變環境，被認為與節目精神高度契合，而這次陣仗高達70人，公開卡司的除了有金鐘國，還包括「初代生存王」金炳萬，《單身即地獄4》的陸俊書，以及男團THE BOYZ成員金泳勳，這次還會有台灣、日本、馬來西亞等總計共12名藝人參與，4組隊伍將進行為期10天的野外生存挑戰。《生存王2》確定2026年3月下旬，在韓國鮮鮮TV電視台及韓國Netflix播出。