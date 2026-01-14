我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張奕是林岱安新球季最想搭配的富邦悍將本土投手。（圖／富邦悍將提供）

中職資深捕手林岱安今（14）日加盟富邦悍將，坦言這項決定很困難，希望來到富邦悍將後，可以跟著球隊一起成長、進步。林岱安也被問到新球季最想搭配哪位投手時，林岱安以捕手視角給出的首選是張奕，「我覺得他在丟的時候，會讓打者有畏懼的感覺，因為他丟壞球都不笑的。」林岱安2015年加入中職便效力統一獅，一路穿獅袍長達10年，與成軍剛進入第10年的富邦悍將，過去也有諸多交手紀錄，林岱安對許多為富邦悍將投手都有印象，但最想搭配的投手，首選就是張奕。「因為我覺得他在丟的時候，會讓打者有畏懼的感覺，因為他丟壞球都不笑的。」林岱安笑說，「所以我會想要了解他，是用什麼樣的方式去對決打者。」林岱安也坦言，儘管大學就讀臺體大，但自加入中職後，從沒想過會效力富邦悍將， 「很多人會覺得是金額的問題，但其實在金額還沒有那麼確定的時候，我跟老婆就有決定來富邦了。因為我覺得這是一個對我的高度肯定跟誠意，那時候跟領隊、副領隊通話時，可以感受到他們的誠意，而且人生就是這樣去體驗。」