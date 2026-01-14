我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，14日發動第8波搜索行動，針對釐清太子集團在帛琉以渡假村作為洗錢「水房」部分，約談帛琉愛萊森林渡假村曾姓登記負責人到案，移送北檢複訊，經檢察官訊問後，以涉犯《刑法》賭博罪、《洗錢防制法》洗錢等罪，諭知50萬元交保。根據了解，太子集團在疫情期間透過遊艇業者吳逸先，從國安局退休軍官石濱芳手中買下營運不佳的帛琉愛萊森林度假村，將客房作為詐騙水房使用，渡假村目前登記在今日到案的曾姓男子名下。目前已落網的集團首腦陳志，在柬埔寨各地經營強迫勞動詐騙營地，強迫被非法拘禁的人員從事虛擬貨幣投資詐騙，同時在30多個國家經營數十家商業實體，表面上，太子集團專注於房地產開發、金融服務和消費服務，實際上卻是集團的洗錢據點。去2025年10月8日，美國聯邦檢察官起訴陳志等人，台北地檢署也成立專案小組，除了查扣太子集團在台不法所得，也發動7波搜索，並羈押台灣重要幹部9人。而董事長陳志的左右手李添、新加坡籍的「大帳房」陳秀玲來台負責主管洗錢、博弈等台灣據點業務。李添找來王昱棠成立多家公司作為掩護，相關人資等行政事務，則由天旭國際人資長辜淑雯管理。另王昱棠也找上匯致國際商務公司，協助境外紙上公司成立與營運，使得在台灣透過OBU（國際金融業務分行帳戶 Offshore Banking Unit）帳戶，將洗錢金額流入台灣，再透過日前拘提到案的「Cigar Vie」雪茄酒吧等商家，掩護洗錢。台北地檢署13日指揮調查局基隆市調查站，搜索曾男住居所，通知曾男到案說明，訊後移送北檢複訊，全案朝洗錢、賭博、組織犯罪等持續偵辦。