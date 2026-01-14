金曲歌王周杰倫（周董）於台灣時間今（14）日下午，以網球選手身分參戰澳洲網球公開賽（Australian Open）表演賽性質的「一球制勝」（One Point Slam）活動，總算圓了澳網夢。為了這次比賽，昆凌一路陪在老公周杰倫身旁，還被拍到穿迷你裙小露美腿的畫面。
澳網官方社群平台特別釋出一段周杰倫參賽的影片，可見周董在愛妻昆凌的陪伴下，走到報到處領取識別證，昆凌一身網球勁裝，短裙下露出一雙白皙纖腿，配上甜美笑靨，相當亮眼，此外，還有周杰倫賽前和西班牙球王卡洛斯艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）互相寒暄的畫面。
猜拳猜輸又輸掉比賽 周杰倫鼓掌、撇頭大笑
回顧周杰倫下午的比賽過程，他賽前先和對手、24歲澳洲職業陪練員彼得約維奇（Petar Jovic）猜拳，最終周杰倫輸，由彼得約維奇拿下關鍵發球權，正式比賽時，周杰倫沒能接住對方發球，比賽僅僅1秒便定出勝負，連周杰倫自己都覺得有趣，立刻高舉雙手替對手鼓掌，接著撇頭大笑。
不過就算輸球，周杰倫的表現依然相當大氣，除了始終面帶笑容，還比出「讚」的手勢，並與彼得約維奇互相握手、擁抱，展現運動家風範。
Australian Open IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧周杰倫下午的比賽過程，他賽前先和對手、24歲澳洲職業陪練員彼得約維奇（Petar Jovic）猜拳，最終周杰倫輸，由彼得約維奇拿下關鍵發球權，正式比賽時，周杰倫沒能接住對方發球，比賽僅僅1秒便定出勝負，連周杰倫自己都覺得有趣，立刻高舉雙手替對手鼓掌，接著撇頭大笑。
不過就算輸球，周杰倫的表現依然相當大氣，除了始終面帶笑容，還比出「讚」的手勢，並與彼得約維奇互相握手、擁抱，展現運動家風範。