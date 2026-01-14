我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳詩媛發文透露近日在控制體重。（圖／陳詩媛 Hime FB）

前啦啦隊成員陳詩媛（十元）去年6月與羽球國手王齊麟登記結婚，10月宣布懷孕的好消息，並在同年12月補辦婚宴。而常常會透過社群分享日常生活的她，在10日透露為了讓寶寶等爸爸從歐洲回來，要努力禁食控制體重，「這個月的目標是1公斤都不能增加」，讓她忍不住崩潰直呼「太難了吧」。陳詩媛在10日於FB發文，表示自己看電影只能配蕎麥茶，直呼「好想吃爆米花跟吉拿棒」。她也透露原因，表示為了讓寶寶等爸爸王齊麟回來，醫生建議她只能控制體重，「這個月的目標是1公斤都不能增加！太難了吧，我儘量啦～」艱難任務讓她超崩潰。陳詩媛日前登上好友曲曲的YouTube頻道，談及與王齊麟的婚後生活，她坦言自己和王齊麟的「金錢觀」有著巨大差異，陳詩媛自己是凡事精打細算的金牛座，王齊麟則是對身邊人相當大方的摩羯座，喜歡請客、送朋友禮物，為此陳詩媛表示可以理解，不過偶爾還是會覺得「太多了吧」，因此透過鏡頭向王齊麟喊話，「多為家庭想一想！」除此之外，陳詩媛也表示自己和王齊麟的關係曾陷入低潮期，因為兩人剛走在一起時，男方還處於奧運金牌的人生巔峰時期，因此這段關係更是被全台民眾檢視，再加上當時沒有處理相關狀態的經驗，讓陳詩媛陷入了一段負面情緒中，甚至到了不太敢用手機、整天發呆的程度。不過王齊麟沒有高高在上，反而放下面子與身段，陪著陳詩媛一起度過，讓陳詩媛有了「跟這個人一起走到最後」的想法，才決定鼓起勇氣結婚。王齊麟與陳詩媛於2024年4月底正式對外認愛，王齊麟身為奧運金牌選手，戀情因此被外界放大檢視，但兩人不懼輿論，一起走過風雨，並在去年6月登記結婚，正式步入人生的下一階段，這段修成正果的戀情，也讓外界紛紛獻上祝福。