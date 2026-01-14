我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫征戰澳網所戴的墨鏡成為話題。（圖／Australian Open IG@australianopen）

▲周杰倫就定位後把手上的墨鏡丟到場邊。（圖／Australian Open IG@australianopen）

周杰倫於台灣時間今（14）日以網球選手身分參戰澳洲網球公開賽（Australian Open）表演賽性質的「一球制勝」（One Point Slam）活動，他比賽前一刻才甩掉臉上的墨鏡，賽後把眼鏡送給場邊觀眾，讓該款太陽眼鏡意外受到關注，其實天王戴的墨鏡品牌為Gentle monster，一副價格近萬元。今天下午澳網的「一球制勝」比賽，周杰倫於下半場戴墨鏡現身，他和對手、24歲澳洲職業陪練員彼得約維奇（Petar Jovic）接受主持人訪問後，各自走向定位備戰，過程中，周杰倫摘下太陽眼鏡，接著往場邊方向丟去，鏡頭還給了地上的眼鏡一個特寫。而周杰倫戴上場的墨鏡，牌子為知名韓國品牌Gentle monster，該牌的眼鏡外型特色為窄版長方框、黑色亮面、鏡腳偏厚，天王戴的為近年推出的窄框系列，一副要價近萬元。完成比賽後，周杰倫將該副太陽眼鏡送給看台區的觀眾，由一位幸運小女孩獲得。不少看完周杰倫比賽的網友表示：「墨鏡的作用是...」、「哈哈哈我倫老花眼了吧！慢放看得出來他都沒看到球過去」、「開個演唱會要扔墨镜，打個球赛也要扔」、「我也想要墨鏡！」回顧周杰倫下午的比賽過程，他賽前先和對手、24歲澳洲職業陪練員彼得約維奇（Petar Jovic）猜拳，最終周杰倫輸，由彼得約維奇拿下關鍵發球權，正式比賽時，周杰倫沒能接住對方發球，比賽僅僅約5秒便定出勝負，連周杰倫自己都覺得有趣，立刻高舉雙手替對手鼓掌，接著撇頭大笑。不過就算輸球，周杰倫的表現依然相當大氣，除了始終面帶笑容，還比出「讚」的手勢，並與彼得約維奇互相握手、擁抱，展現運動家風範。