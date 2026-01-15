我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫眼看球從面前飛過，比賽隨即結束，天王大笑比出「讚」的手勢。（圖／Australian Open IG@australianopen）

▲周杰倫輸球後幽默發聲，笑說「連球都沒碰到」、「以後除了要練球，還要練剪刀石頭布」。（圖／周杰倫IG＠jaychou）

台灣天王周杰倫（周董）於昨（14）日出現在澳洲網球公開賽「一球制勝」（One Point Slam）的表演賽場上，未料，比賽才開始不到幾秒鐘，天王就因為未能接到發球而被對手秒殺，瞬間出局，周杰倫賽後大笑：「果然被我料到，連球都沒有碰到！」「一球制勝」比賽開打時，周杰倫被安排在下半場出賽，雖然天王充滿活力地踏上羅德拉沃球場，但在未拿到發球權的情況下，對手、24歲澳洲職業陪練員彼得約維奇（Petar Jovic）的一記強力發球直接讓周杰倫無法回擊，眼睜睜地看著球從面前飛過，甚至連球拍都還沒碰到球，比賽隨即宣告結束。沒能如願接住發球的周杰倫，自知遭彼得約維奇秒殺，他當下立刻高舉球拍鼓掌，接著撇頭大笑，最後比出「讚」的手勢，並與對手互相握手、擁抱，展現運動家風範，網友表示：「開球嘉賓」、「給我一首歌的時間」、「杰倫太可愛了！沒關係，再繼續努力！」有趣的是，這場比賽開始前，周杰倫戴著時尚墨鏡及全黑造型亮相，有網友狐疑問：「戴墨鏡怎麼看得到球？」沒想到，天王在走向定位備戰的過程中，突然摘下太陽眼鏡，接著往場邊方向丟去，網友笑虧周杰倫「真的很愛耍帥」。對於澳網首秀不到半分鐘吞下敗仗，周杰倫在IG限時動態發文，幽默自嘲自己「連球都沒碰到」，並表示在場邊能做的只有幫觀眾簽名，另外，周杰倫在賽前因為猜拳猜輸，未取得關鍵發球權，對此，他也笑說：「以後除了要練球，還要練剪刀石頭布，贏得選發球。」最後以「繼續努力」4字自我勉勵。