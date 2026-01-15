我是廣告 請繼續往下閱讀

周杰倫於台灣時間昨（14日）下午參加澳洲網球公開賽的「一球制勝」（One Point Slam）表演賽，不過這場眾所矚目的跨界挑戰僅開打不過5秒鐘，天王便因為沒能取得關鍵發球權，被對手直接發出致勝球而宣告出局，網友虧他「連腳步都還沒動」，而周杰倫得知被秒殺也面露乾笑，令人莞爾。「一球制勝」比賽開場前，周杰倫一身黑色運動裝備、精神奕奕地踏上羅德拉沃球場，全場爆出歡呼聲，由於賽制僅以「一球決勝負」，周杰倫先前發文透露既興奮又忐忑，一度自嘲可能「連球都沒碰到就出局」。然而，實際比賽中，周杰倫果然在對手首記強力發球後未能揮拍便結束比賽。這場僅數秒鐘的對決結果讓現場觀眾與網友驚訝不已，社交平台上不乏笑稱過程「比預期還短」、「竟然連腳步都還沒動」等反應，更有人調侃賽制殘酷但極具娛樂效果，以及周杰倫賽前所說「連球都沒碰到就出局」根本是一語成讖。回顧周杰倫的比賽過程，他賽前先和對手、24歲澳洲職業陪練員彼得約維奇（Petar Jovic）猜拳，最終周杰倫輸，由彼得約維奇拿下關鍵發球權，正式比賽時，周杰倫沒能接住對方發球，比賽僅僅約幾秒便定出勝負，連周杰倫自己都覺得有趣，立刻高舉雙手替對手鼓掌，接著撇頭大笑。不過就算輸球，周杰倫的表現依然相當大氣，除了始終面帶笑容，還比出「讚」的手勢，並與彼得約維奇互相握手、擁抱，展現運動家風度。