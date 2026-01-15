我是廣告 請繼續往下閱讀

1月15日體壇中知名的壽星，曾效力中華職棒兄弟象的內野手陳江和，今天將迎來他的44歲生日。陳江和球員時期主要守備位置為二壘與三壘，以穩定細膩的守備著稱，多次演出精彩美技，並與王勝偉長期搭檔，打造兄弟隊堅實的二游防線，是球迷心目中極具代表性的防守型內野手。現在為中信兄弟的首席兼打擊教練。綽號「紅龜」的陳江和自幼因結識住家附近台電隊球員而萌生棒球夢，小學加入公園國小少棒隊，並在教練陳獻榮帶領下，一路就讀南英商工。學生時期表現並不特別突出，多被視為守備見長的球員，直到進入中國文化大學後，球技出現突破性成長，自2000年起頻繁入選各級國家隊，累積豐富國際賽經驗。2006年新人選秀會，陳江和以狀元之姿獲兄弟象青睞，正式踏入職棒舞台。陳江和職棒初期多以替補身分出賽，2009年後逐漸站穩一軍。2010年起固定鎮守二壘，連續三年榮獲金手套獎，防守實力備受肯定，並在2013年入選經典賽國手。隨著球隊洋將策略與陣容調整，陳江和後期出賽機會受到壓縮，但仍以經驗與穩定性貢獻球隊。2016年因傷提前報銷，成為生涯轉折點。面對年輕世代競爭，陳江和始終保持職業態度，最終於2019年完成千場出賽後引退。球團為其舉辦引退儀式，象徵其對兄弟多年付出的肯定。退役後，陳江和轉任內野助理教練到如今的首席兼打擊教練，延續棒球生涯，持續為中職培育新世代內野戰力。