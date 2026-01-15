我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃立成去年的這張自拍照與貼文，逗得劉容嘉哈哈大笑。（圖／黃立成Threads@machibigbrother）

▲劉容嘉說自己單身半年了，很享受目前的生活。（圖／劉容嘉臉書）

女星劉容嘉曾跟嘻哈鼻祖「麻吉大哥」黃立成交往約7年，分手後還是維持好友關係，被封為最佳前任。昨（14）日她出席公益活動時，被問有沒有看到黃立成玩虛擬貨幣慘賠2288萬美金（約7.1億台幣）的新聞，劉容嘉笑說「有」，甚至還歪樓關心黃立成的外貌，「他好像應該要保養一下吧，他也50幾歲了」，讓現場眾人笑翻。黃立成近年轉戰虛擬貨幣市場，一舉一動都是外界矚目焦點。但近期加密貨幣市場震盪劇烈，黃立成去年傳出不僅被清算高達200次，虧損金額更累計超過2288萬美金。先前被爆料疑似購入豪宅陶朱隱園時，黃立成更在Threads放上一張自拍照，開玩笑自嘲：「Uncle村幾枝懶X，買X小旋轉大樓。」劉容嘉昨日出席公益活動時，也被問到有沒有關心黃立成，劉容嘉笑說自己有看到他的自拍照，忍不住虧麻吉大哥：「他好像應該要保養一下吧，他也50幾歲了」，結果下秒又覺得自己太誠實了，劉容嘉立刻開玩笑求現場媒體：「這段不要寫進去，他看到會氣死！」其實劉容嘉在與黃立成分手後，也一直維持友好關係，並未鬧僵。雖然現階段沒有頻繁聯絡，但劉容嘉說自己3年前在黃立成過50歲生日時，有傳簡訊祝賀他，不過黃立成當時似乎很忙，過了1個禮拜才回她，讓她也哭笑不得。不過劉容嘉再三強調自己與黃立成並未交惡，只是正常情況大家都不會和前任頻繁聯絡吧。談到感情現況，劉容嘉也坦言自己已經單身半年了。她之前被拍到與身價破億的男子約會，對方身分是日本連鎖網紅咖啡品牌%ARABICA在台灣代理商的股東，比劉容嘉大4歲，兩人愛情長跑13年，想不到還是分手。對此，劉容嘉很淡然，認為緣分到了就不強求，她目前也很滿意現在的單身生活。