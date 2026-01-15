我是廣告 請繼續往下閱讀

▲成毅工作室指出，成毅和家人遭受某位人士騷擾，對車潑紅漆，還寫上惡毒字眼。對此，工作室已採取法律行動，不會姑息。（圖／翻攝自誠成毅工作室微博）

陸劇男神成毅因多部熱播劇而聲名大噪，但近期遭遇恐怖騷擾。成毅工作室於昨（14）日發布聲明，指出成毅及其家人近期飽受跟蹤、圍堵，甚至私家車遭人惡意潑灑紅漆、寫上惡毒字眼，諸多惡劣行徑。工作室痛斥該名人員行為已嚴重威脅藝人身心安全，目前已向中國公安機關報案並保留證據，訴諸法律行動。根據成毅工作室聲明，該名人員透過非法手段獲取成毅的私人行程，開始一連串瘋狂行徑，包括尾隨、圍堵，甚至在馬路上危險追趕並試圖逼停成毅的車輛。這些行為不僅嚴重侵犯了成毅的正常生活與人身安全，也對工作人員造成極大困擾。騷擾行為在昨（14）日清晨越演越烈。聲明中指出，當日上午6點40分左右，該名人員潛入成毅車輛停放的區域，對其車輛進行惡意破壞，不僅潑灑紅漆，更噴寫了極其惡毒的文字。工作室在發現後的第一時間已對案發現場進行了蒐證保存。除了現場騷擾，工作室信箱也持續收到該名人員發送的大量人身威脅郵件，內容對成毅的人格進行惡意踐踏。昨日下午2點左右，當中國公安機關正在處理此事期間，該名人員竟然情緒失控，在警局內公然叫囂恐嚇：「有本事你去告我」。因該名人員的偏執跟蹤、升級的惡性破壞行為，以及在中國公安機關面前的瘋狂態度與攻擊性言論，工作室表示，有充分理由擔心該人員存在進一步實施人身傷害的危險傾向。目前，成毅工作室已向中國公安機關強調其潛在的危害性，要求採取必要措施防止進一步的侵害。同時，工作室強調，絕不姑息，將以法律維護成毅的合法權益與人身安全。其實，演藝人員與公眾人物遭受私生飯或極端人士騷擾的事件層出不窮，這類恐怖行徑不只發生在中國大陸，台灣演藝圈也曾傳出類似案例。金曲台語歌后曹雅雯就曾長期遭到一名歌迷嚴重騷擾，對方失控的跟蹤與侵犯隱私行為，讓她飽受精神折磨，甚至一度因恐懼而不敢踏出家門，身心健康受到極大影響。這些例子都一再提醒，追星應保持理性與界線，尊重偶像的私人空間與安全。