我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊為備戰第6屆WBC世界棒球經典賽，昨（15）日於高雄左營國家運動訓練中心展開首階段集訓，首波名單有27人報導，其中除了多名旅外選手外，也有不少選手是首次入選經典賽集訓名單，包括樂天桃猿賴胤豪、台鋼雄鷹韋宏亮、林詩翔等，而中信兄弟王牌鄭浩均同樣也是首次入選經典賽集訓名單。賴胤豪是樂天桃猿在2023年選秀會第三輪選中的投手，高中時期就讀桃園北科附工，大學則是就讀於開南大學，最快球速可飆到153公里，上賽季賴胤豪以後援投手身份出賽42場，拿下3勝、6次中繼成功，41.1局的投球中，投出27次三振，防禦率2.61，成為樂天桃猿牛棚大將之一。韋宏亮是去年中職選秀會狀元，下半季即投入一軍戰場，一軍共出賽14場，拿下8次中繼成功，防禦率2.19。休賽季韋宏亮也入選冬季聯盟，總計出賽8場，拿下4次救援成功、2次救援失敗，防禦率4.70。林詩翔在2022年中職選秀會落榜，2023年再度投入選秀後，被台鋼雄鷹在第8輪選中，上賽季林詩翔成為台鋼雄鷹終結者，總計出賽60場拿下30次救援成功，4次中繼成功，防禦率僅1.79，同時拿下上賽季的新人王與救援王，林詩翔速球最快球速為151公里，但他的「絕殺武器」為變球，在進壘時常往右打者內側下竄，令打者難以捉摸。鄭浩均因傷去年6月才回歸一軍戰場，整季出賽11場拿下5勝1敗，54.1局投球中，防禦率僅1.49，鄭浩均上一次披上中華隊戰袍是在2023杭州亞運，本次入選經典賽集訓名單，將是生涯首次有機會站上世界棒球最高舞台，在鄧愷威婉拒徵召的情況下，鄭浩均也被視為中華隊先發輪值的重要角色。效力美國職棒匹茲堡海盜體系的張弘稜，去年在海盜高階1A繳出5勝7敗，防禦率4.82的表現，去年曾飆出158公里火球，張弘稜過去僅在2021年入選中華U23代表隊40人集訓名單，並沒有代表中華隊在國際賽場上出賽過，本次則是首次入選中華隊經典賽集訓名單，在林振瑋無法參賽的情況下，張弘稜有望成為中華隊重要的投手戰力。此外李東洺、邱智呈、蔣少宏、宋晟睿、吳俊偉，莊昕諺、古林睿煬、孫易磊、王博玄、林家正以及旅韓的王彥程，都是首次入選中華隊經典賽集訓名單。中華隊第一階段集訓報到名單：中職：戴培峰、莊昕諺、陳晨威、江坤宇、吳念庭、吉力吉撈、曾峻岳、韋宏亮、吳俊偉、宋晟睿、林子偉、王博玄、林詩翔、張政禹、蔣少宏、胡智爲、陳傑憲、鄭浩均、張育成、賴胤豪、林凱威、張奕、李東洺、邱智呈旅美：張弘稜、鄭宗哲旅日：古林睿煬、孫易磊、林安可旅韓：王彥程無所屬：林家正資料來源：《中華職棒》、《維基百科》