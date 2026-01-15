我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華會長蔡其昌來到國訓中心發加菜金給經典賽中華隊。（圖／記者葉政勳攝）

中信兄弟： 江坤宇、宋晟睿、鄭浩均、吳俊偉





江坤宇、宋晟睿、鄭浩均、吳俊偉 統一獅： 陳傑憲、胡智爲、邱智呈





陳傑憲、胡智爲、邱智呈 味全龍： 林凱威、吉力吉撈・鞏冠、張政禹、蔣少宏





林凱威、吉力吉撈・鞏冠、張政禹、蔣少宏 富邦悍將： 張奕、戴培峰、張育成、曾峻岳、李東洺





張奕、戴培峰、張育成、曾峻岳、李東洺 樂天桃猿： 林子偉、陳晨威、莊昕諺、賴胤豪、陳冠宇





林子偉、陳晨威、莊昕諺、賴胤豪、陳冠宇 台鋼雄鷹： 韋宏亮、林詩翔、王博玄、吳念庭





韋宏亮、林詩翔、王博玄、吳念庭 旅日組： 古林睿煬（火腿）、孫易磊（火腿）、林安可（西武）





古林睿煬（火腿）、孫易磊（火腿）、林安可（西武） 旅美組： 鄭宗哲（光芒）、林家正（無所屬）、張弘稜（海盜）





鄭宗哲（光芒）、林家正（無所屬）、張弘稜（海盜） 旅韓組： 王彥程（韓華）





▲本次名單由隊長陳傑憲領軍，涵蓋中職六隊菁英與美、日、韓職棒好手。（圖／記者葉政勳攝）

▲李洋親自拜會教練團成員，與「餅總」林岳平及王建民握手致意，並攜手中職會長蔡其昌發放三份加菜金，力挺國家隊披荊斬棘。（圖／記者陳柏翰攝）

▲台灣旅日雙雄林安可和古林睿煬也加入本屆中華隊。（圖／記者葉政勳攝）

日期 時間 (台灣) 對戰組合 重點整理 3/5 (四) 11:00 澳洲 vs. 中華隊 關鍵首戰：復刻 12 強奪勝氣勢 3/6 (五) 18:00 中華隊 vs. 日本 世紀對決：正面迎戰二刀流大谷翔平 3/7 (六) 11:00 捷克 vs. 中華隊 黑馬防守：需穩拿勝場以利晉級 3/8 (日) 11:00 韓國 vs. 中華隊 傳統宿敵：決定晉級八強的最終戰

▲被寄予厚望的新星孫易磊，不僅在WBCQ為國爭光，緊接著到來的WBC也將出賽。（圖／記者葉政勳攝）

即日起 - 2月中： 左營國訓中心第一階段集訓（強化體能）。



2月19日： 台北大巨蛋啟動第二階段集訓。



2月26、27日： 大巨蛋交流賽，對戰日職軟銀鷹、日本火腿。



2月28日： 搭機前往日本宮崎。



3月2、3日： 公辦熱身賽對戰歐力士二軍、軟銀二軍。



3月5日： 2026 WBC 正賽開打。





▲中華職棒會長蔡其昌承諾會全力支援中華隊。（圖／記者葉政勳攝）

預賽： 20 隊分 4 組，每組取 前 2 名 晉級八強。





20 隊分 4 組，每組取 晉級八強。 八強賽（半準決賽）： 3/13 - 3/14 舉行，採交叉對戰（C組第1對D組第2，以此類推）。





3/13 - 3/14 舉行，採交叉對戰（C組第1對D組第2，以此類推）。 決賽： 準決賽與冠軍賽將於 3/15 - 3/17 在美國邁阿密 loanDepot Park 舉行。





▲經典賽中華隊在國訓中心開訓，現場有超過百位媒體到訪。（圖／記者陳柏翰攝）

備戰2026年第 6屆世界棒球經典賽（WBC），中華隊於今（15）日正式在左營國家訓練中心展開第一階段集訓。本次集訓名單共31選手，包含7位旅外球星回歸支援，展現繼2024年12強賽奪冠後的堅強實力，目標直指 2026 年 3 月東京巨蛋預賽，爭奪晉級美國八強賽的門票！本屆團隊確定由陳傑憲接任隊長，中華棒協高人傑理事、中華職棒聯盟會長蔡其昌和運動部部長李洋也頒發給團隊加菜金，預祝武運昌隆。本次名單由隊長領軍，涵蓋中職六隊菁英與美、日、韓職棒好手：今日舉辦開訓儀式，運動部部長李洋一早就前往國訓中心，也在中華隊休息室拜會教練團成員，與林岳平、王建民等人握手致意。今天開訓儀式包括國訓中心執行長龔榮堂、棒協常務理事高仁傑、中職會長蔡其昌，中信兄弟球團劉志威領隊、富邦悍將球團陳昭如領隊等中職球團代表也都到場出席。會長感謝國訓中心，以及行政院和李洋部長幫忙溝通協助，以及棒協和主辦單位聯絡方面全力支持。至於李洋部長則是說，會盡全力幫助國家隊，如有照顧不好的地方，也請選手和教練來提出。後勤團隊一定全力支援，不管成績如何，希望把國家精神展現給其他國家。陳傑憲確定接任隊長，他表示知道國人很重視這次比賽，希望為國人拿下最佳成績，目前只是第一階段，著重在調整，教練團會幫忙提升球員狀態，希望最終在賽會可以有好成績。中華隊分在 C 組，將在東京巨蛋與日本、韓國、澳洲、捷克正面交鋒。最受矚目的莫過於中華隊將透過兩個月的密集訓練與交流賽，調整至最佳狀態：