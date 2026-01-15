（更新11：52，增加陳冠宇）備戰2026年第 6屆世界棒球經典賽（WBC），中華隊於今（15）日正式在左營國家訓練中心展開第一階段集訓。本次集訓名單共31選手，包含7位旅外球星回歸支援，展現繼2024年12強賽奪冠後的堅強實力，目標直指 2026 年 3 月東京巨蛋預賽，爭奪晉級美國八強賽的門票！本屆團隊確定由陳傑憲接任隊長，中華棒協高人傑理事、中華職棒聯盟會長蔡其昌和運動部部長李洋也頒發給團隊加菜金，預祝武運昌隆。
中華隊第一階段集訓完整名單
本次名單由隊長陳傑憲領軍，涵蓋中職六隊菁英與美、日、韓職棒好手：
李洋、蔡其昌發加菜金 陳傑憲接會長
今日舉辦開訓儀式，運動部部長李洋一早就前往國訓中心，也在中華隊休息室拜會教練團成員，與林岳平、王建民等人握手致意。今天開訓儀式包括國訓中心執行長龔榮堂、棒協常務理事高仁傑、中職會長蔡其昌，中信兄弟球團劉志威領隊、富邦悍將球團陳昭如領隊等中職球團代表也都到場出席。
會長感謝國訓中心，以及行政院和李洋部長幫忙溝通協助，以及棒協和主辦單位聯絡方面全力支持。至於李洋部長則是說，會盡全力幫助國家隊，如有照顧不好的地方，也請選手和教練來提出。後勤團隊一定全力支援，不管成績如何，希望把國家精神展現給其他國家。
陳傑憲確定接任隊長，他表示知道國人很重視這次比賽，希望為國人拿下最佳成績，目前只是第一階段，著重在調整，教練團會幫忙提升球員狀態，希望最終在賽會可以有好成績。
經典賽小組賽賽程：東京巨蛋「四連戰」硬仗
中華隊分在 C 組，將在東京巨蛋與日本、韓國、澳洲、捷克正面交鋒。最受矚目的莫過於 3 月 6 日對決大谷翔平領軍的日本武士隊。
重要備戰里程碑
中華隊將透過兩個月的密集訓練與交流賽，調整至最佳狀態：
2026 WBC 賽制速覽
中華隊分在 C 組，將在東京巨蛋與日本、韓國、澳洲、捷克正面交鋒。最受矚目的莫過於 3 月 6 日對決大谷翔平領軍的日本武士隊。
|日期
|時間 (台灣)
|對戰組合
|重點整理
|3/5 (四)
|11:00
|澳洲 vs. 中華隊
|關鍵首戰：復刻 12 強奪勝氣勢
|3/6 (五)
|18:00
|中華隊 vs. 日本
|世紀對決：正面迎戰二刀流大谷翔平
|3/7 (六)
|11:00
|捷克 vs. 中華隊
|黑馬防守：需穩拿勝場以利晉級
|3/8 (日)
|11:00
|韓國 vs. 中華隊
|傳統宿敵：決定晉級八強的最終戰
中華隊將透過兩個月的密集訓練與交流賽，調整至最佳狀態：
- 即日起 - 2月中： 左營國訓中心第一階段集訓（強化體能）。
- 2月19日： 台北大巨蛋啟動第二階段集訓。
- 2月26、27日： 大巨蛋交流賽，對戰日職軟銀鷹、日本火腿。
- 2月28日： 搭機前往日本宮崎。
- 3月2、3日： 公辦熱身賽對戰歐力士二軍、軟銀二軍。
- 3月5日： 2026 WBC 正賽開打。
- 預賽： 20 隊分 4 組，每組取前 2 名晉級八強。
- 八強賽（半準決賽）： 3/13 - 3/14 舉行，採交叉對戰（C組第1對D組第2，以此類推）。
- 決賽： 準決賽與冠軍賽將於 3/15 - 3/17 在美國邁阿密 loanDepot Park 舉行。