▲李洋親自拜會教練團成員，與「餅總」林岳平及王建民握手致意，並攜手中職會長蔡其昌發放三份加菜金，力挺國家隊披荊斬棘。（圖／記者陳柏翰攝）

▲今天也吸引現場破百名媒體前往報導，現場相當熱鬧隆重。（圖／記者陳柏翰攝）

為備戰2026年世界棒球經典賽（WBC）資格賽與2027年12強賽，中華隊於今日（15日）在國訓中心舉行盛大的開訓儀式。新任運動部部長李洋一早就現身國訓中心，這不僅是他上任後面對的第一個國際一級賽事，更展現了政府對棒球運動的高度重視。李洋親自拜會教練團成員，與「餅總」林岳平及王建民握手致意，並與中職會長蔡其昌、棒協理事高人傑發放三份加菜金，力挺國家隊披荊斬棘。李洋部長今日特地向行政院請假前往國訓中心，展現對運動部首場國際大考的誠意。他感性表示，身為運動員出身，深知幕後支持與細節的重要性：「運動部成立後的第一個國際一級賽事，我們非常重視。不管成績如何，希望球員展現國家精神與態度。後勤團隊一定全力支援，如果有照顧不周的地方，請選手和教練隨時提出。」李洋更強調，穿上國家隊戰袍是身負榮耀，運動部會做好所有細節，讓運動員能無後顧之憂地將實力展現到最好。開訓儀式現場星光熠熠，除了李洋部長與中職會長蔡其昌外，棒協常務理事高仁傑、高雄市運動局局長、國訓中心執行長龔榮堂，以及中職各球團領隊皆到場出席。為了激勵士氣，運動部、中華職棒聯盟及棒協各別準備了一份加菜金，合計共3份厚禮致贈給球員。蔡其昌會長特別感謝李洋部長與行政院的協調，讓國家隊在場地、餐廳、重訓及住宿上擁有獨立空間。他表示：「這代表國家對棒球的重視。球是圓的，雖然沒人知道成績會如何，但我相信教練團與選手會拿出拚戰態度，後勤一定會成為最強後盾。」確定接任本屆中華隊隊長的陳傑憲，今日在百人媒體採訪的大陣仗下發表談話。他表示，這段時間深刻感受到國人的重視與後勤支援的力量：「現在是第一階段的調整期，我們會專心備賽，教練團也會幫忙提升狀態。我們一定會秉持精神，為國人拿下最佳成績。」今天也吸引現場破百名媒體前往報導，現場相當熱鬧隆重。隨著開訓儀式圓滿完成，中華隊已正式進入戰鬥狀態。接下來教練團將著重於球員狀態的調整與戰術整合，力拚在即將到來的賽事中再次驚艷世界。