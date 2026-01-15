我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2006年經典賽的金鏞連線。（圖／美聯社／達志影像）

▲2013年代表中華隊出征經典賽的王建民。（圖／美聯社／達志影像）

2026WBC世界棒球經典賽將近，中華隊也在今（15）日展開第一階段集訓，首波名單有27人報到，除了中華職棒的球員之外，備受關注的就是參與集訓的旅外球員，目前共有7位，分別是張弘綾、鄭宗哲、古林睿煬、孫易磊、林安可、王彥程、林家正。隨著經典賽的規模與熱度提高，旅外球星的參賽意願也提高，對此《NOWnews》也為讀者整理歷屆經典賽中華隊曾徵招了哪些旅外球員代表參賽。2006年的首屆經典賽，中華隊共有9位旅外球員，分別是效力讀賣巨人的姜建銘、多倫多藍鳥的耿伯軒、洛杉磯道奇的郭泓志、樂天金鷹的林英傑、軟銀鷹的陽耀勳、日本火退的陽岱鋼、阪神虎的林威助、洛杉磯道奇的胡金龍以及西雅圖水手的陳鏞基，其中胡金龍與陳鏞基的金鏞連線是當年中華隊的焦點之一。當屆的經典賽中華隊與日本、南韓與中國分處同組，4取2的情況下中華隊雖然大勝中國，但皆輸給日韓無緣8強。2009年經典賽，當年中華隊由於徵招不順，導致這一屆並無許多旅外球星助陣，雖然有比上屆還多的11位旅外球員加入，分別是效力老虎的倪福德、印地安人的增菘瑋、小熊的陳鴻文、太空人的羅嘉仁、印第安人的李振昌、海盜的鄭錡鴻、阪神的鄭凱文、紅襪的蔣智賢、紅人的郭嚴文、阪神的林威助以及紅襪的林哲瑄，但由於大部分皆是剛旅外的年輕選手，整體戰力以及星度在當年仍不被看好。當屆的經典賽中華隊同樣與日本、南韓與中國分處同組，與上屆不同的是本屆預賽採取單敗淘汰制，中華隊在手戰大敗給南韓後，面對中國卻又意外敗北，除了是繼2008年北京奧運後再度輸給中國外，也讓中華隊在本屆賽事24小內就遭到淘汰。2013年經典賽，由於棒協與中職的整合，讓這次的徵招比起前幾屆是順利許多，旅外球員方面共有8名球員，分別是道奇的郭泓志、國民的王建民、橫濱DeNA的王溢正、小熊的王躍霖、軟銀的陽耀勳、讀賣巨人的林羿豪、太空人的林哲瑄以及日本火腿的陽岱鋼，其中已經是大聯盟球星的王建民以及郭泓志的加入，令台灣再度掀起一波棒球熱。當屆的經典賽中華隊在首戰靠著王建民的好投壓制，對荷蘭團隊戰力的發揮取得2連勝，雖然輸給南韓但仍成功晉級8強。在8強首戰對上日本，雖然王建民又繳出好表現，但中華隊仍飲恨吞敗，在隔日對戰古巴也氣力放盡，最終以第8名作收。2017年經典賽中華隊再度因為棒協與中職組訓權糾紛造成徵招不順，中華職棒除了Lamigo桃猿不提供球員參賽外，旅外球員僅有5位參賽，分別是印第安人的江少慶、日本獨立聯盟的羅國華、樂天金鷹的宋家豪、羅德海洋的陳冠宇以及西武獅的郭俊麟。當屆的經典賽中華隊面對以色列、荷蘭以及南韓投手群失血嚴重合計共丟32分，最終以3連敗作收。2023經典賽預賽賽制首次改成5取2，中華隊再次獲得主辦權，也成功徵招了許多旅外球星，包括效力巨人的鄧愷威、樂天金鷲的宋家豪、海盜的鄭宗哲、美國獨立聯盟的林子偉、紅襪的張育成、日本火腿的王柏融以及西武獅的吳念庭，雖然徵招的7位旅外球員數量並不是最多的，但論星度絕對也是幾屆下來最豪華的陣容之一。當屆的經典賽中華隊雖然首戰敗給巴拿馬，但後續靠著張育成的發揮幫助中華隊接連擊敗義大利與荷蘭保有晉級希望，無奈最後輸給古巴，又因得失分率以墊底作收。在今日公布的2026年經典賽首波集訓名單中，目前共有7位旅外球員入選，包括張弘綾、鄭宗哲、古林睿煬、孫易磊、林安可、王彥程、林家正入選，除了以上球員之外、林昱珉、陳柏毓、費爾柴德、龍恩等旅外戰力也有望加入中華隊，本屆中華隊的旅外選手預期也將加入許多新生代好手，屆時也將成為關注焦點。