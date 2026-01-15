我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BLACKPINK全新迷你專輯《DEADLINE》共有4種不同包裝，左邊兩款價格及內容物相同。（圖／微博＠YG_BLACKPINK_OFFICIAL）

▲專輯《DEADLINE》還推出氣氛燈周邊。（圖／微博＠YG_BLACKPINK_OFFICIAL）

▲BLACKPINK全新專輯《DEADLINE》宣布在2月27日發售。（圖／BLACKPINK IG@blackpinkofficial）

韓國人氣女團BLACKPINK睽違4年，終於宣布要發行全新迷你專輯，全員回歸！唱片公司YG今（15）日公開第3張迷你專輯《DEADLINE》的發售資訊，表示今日開放預購，；除了會收錄去年7月推出的單曲〈Jump〉，預計還會有3、4首新歌推出，讓全球BLINK超級期待。BLACKPINK從去年開始就不停傳出要推出新專輯的風聲，但除了單曲〈Jump〉以外，並未再有新作品，讓粉絲相當憂心，直到今日，YG才正式公開BLACKPINK全新迷你專輯相關資訊。官方微博發出公告，，根據價位以及內容物不同，價格也分成3個版本。，內容物包含CD、寫真書、自拍小卡、照片貼紙、圖形貼紙、團體摺疊海報；，內容物有除了同樣有CD、寫真書、自拍小卡、摺疊海報外，少了圖形貼紙，改成相片膠捲風票根，小卡的數量跟海報的尺寸也會有所不同。，相較前兩者，額外多了Credit明信片以及刮刮留言卡，還有團體明信片跟成員個人照片。另外，《DEADLINE》專輯也推出限定款氣氛燈，採用水晶沙漏造型，看起來相當吸睛，要價5萬9400韓元（約新台幣1275元）還會送信封及照片小卡。而《DEADLINE》新歌目前尚未公布，官方應該會陸續釋出相關預告，至於去年7月發行單曲〈Jump〉，預計也會被收錄其中，按照之前BLACKPINK迷你專輯的曲目數量來看，《DEADLINE》應該也會包含4、5首歌曲，讓歌迷相當期待。這也是BLACKPINK繼2022年的第2張正規專輯《BORN PINK》後，首度合體發行新專。