一天到底能吃幾顆蛋？家醫科醫師李思賢表示，時常在看診時，會有患者說每天早餐會吃一顆水煮蛋，但又擔心膽固醇會超標，讓他忍不住發文說明「雞蛋不只是自然界的超級蛋白質來源，還富含各種維生素」若以他自己的體重計算，每天最多可以吃到10顆蛋，而他則認為，一天吃四到六顆都是可以接受的，但如果你的體質的確會因為吃很多膽固醇而升高，就要注意膳食膽固醇的攝取。李思賢指出，雞蛋是自然界的超級蛋白質來源，幾乎找不到第二種食物能擁有這種營養密度和豐富度。除了一顆雞蛋6至7克的蛋白質以外，還含有各種脂溶性維生素Ａ、Ｄ、Ｅ、Ｋ，還含有B群以及一般食物很難能夠攝取到的硒。蛋黃的膽鹼含量非常豐富，這對細胞膜結構、甲基化反應以及神經傳導至關重要，對老人和小孩更是不可或缺的。「有人可能會說，雞蛋膽固醇高，雞蛋膽固醇的確高，雖然含量高，但同時含有卵磷脂，有助於乳化脂肪與代謝。」李思賢說明，蛋白提供純粹的優質蛋白，而蛋黃則是營養密度的核心，集中了幾乎所有的維生素、礦物質、脂肪酸與膽鹼，若捨棄蛋黃，對他來說等於捨棄了這顆雞蛋大部分的價值，整體來說，雞蛋是高品質、營養豐富的蛋白質食物，美國飲食指南也有提及，每餐中優先考慮蛋白質食物，每公斤體重每天攝取 1.2 至 1.6 公克的蛋白質，並根據個人的熱量需求進行調整，若以他自己的體重來試算，他一天最多可以吃10顆蛋，唯一阻止他的理由是這樣會吃太飽，吃不下其他營養的食物。李思賢也引用2024的醫學文獻指出，我們體內膽固醇有70~80%是由肝臟自己產生的，不是吃進去的膽固醇轉變的，但控制膽固醇的基因太多了，每個人膽固醇的變化都是非常具有獨特性的、每個人膽固醇的變化都不太一樣，如果問他，一天能吃幾顆蛋？他認為一天吃四到六顆都是可以接受的。不過，李思賢也說，如果你的體質的確會因為吃很多膽固醇而升高，就要注意膳食膽固醇的攝取。至於怎麼知道自己有不能吃太多膽固醇的體質呢？只能多多檢驗觀察自己的膽固醇和飲食的關係了，如果行有餘力，也可以檢驗自己的膽固醇基因，是更建議的方式。