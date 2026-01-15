NBA美國職籃（National Basketball Association）猶他爵士今（14）日客場對上芝加哥公牛，爵士22歲小將森素（Brice Sensabaugh）本場比賽從板凳出發，全場狂砍43分，成為聯盟第20位從板凳出發單場至少砍下43分的球員，但爵士在末節遭公牛絕殺，最終爵士以126：128不敵公牛。
森素替補狂砍43分 寫下NBA少見紀錄
森素此戰從板凳出發，上場34分17秒，全場22投15中，三分球10投5中，拿下43分、5籃板，根據NBA數據專家伯恩斯（Lucas Burns）指出，森素成為成為NBA史上第20位以替補身份單場拿下至少43分的球員。
森素成板凳殺器 爵士仍遭公牛絕殺
森素大學時期就讀俄亥俄州立大學，在2023年投入NBA選秀，並在首輪第28順位被爵士選中，上賽季森素出賽71場，場均繳出10.9分、3籃板、1.5助攻，本季目前出賽38場，場均為10.1分、2.8籃板以及1.5助攻，過去三個賽季，森素主要都是擔任爵士替補球員，雖表現並不亮眼，但在有限的上場時間中，都能提供穩定的火力支援。
此戰公牛與爵士戰局膠著，兩隊在末節剩下30秒時，森素上籃得手將比分扳平為126：126，隨後公牛靠著武切維奇（Nikola Vučević）在籃下的絕殺上籃，終場以128：126擊敗爵士。
資料來源：《The Sporting News》
