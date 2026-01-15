我是廣告 請繼續往下閱讀

達拉斯獨行俠隊的傷兵名單恐再添重臣。在今（15）日主場迎戰丹佛金塊隊的比賽中，年度新人王頭號熱門庫珀·弗拉格（Cooper Flagg）於第二節防守時不慎扭傷左腳踝，隨即退場接受檢查。獨行俠官方於下半場開賽後正式宣布，弗拉格因左腳踝扭傷，確定缺席本場剩餘賽事。這起受傷意外發生在第二節剩餘6分01秒時。當時弗拉格在籃下試圖干擾金塊前鋒佩頓·沃森（Peyton Watson）的突破，落地時左腳踝明顯扭曲，隨即痛苦倒地並抓著左腳根部。雖然他隨後自行跛行回到休息室進行檢查，甚至在第二節末段一度回到場上完成上半場賽事，但中場休息後教練團出於保護考量，決定不讓他繼續出賽。在受傷退場前的15分鐘內，弗拉格貢獻了6分、1籃板、1助攻及1次阻攻。這已是弗拉格本周第二次傷及左踝，兩天前他在對陣籃網隊的比賽中也曾短暫扭傷，但隨後回場砍下27分率隊取勝。獨行俠的打擊並未止於此。隨後不久，先發中鋒丹尼爾·加福德（Daniel Gafford）也被宣布因右腳踝扭傷提前退場，本場不再回歸。加福德退場前留下6分及10籃板的成績。目前獨行俠隊已面臨嚴峻的戰力缺損。除了兩名今日受傷的球員外，陣中明星長人安東尼·戴維斯（Anthony Davis）因手部傷勢預計缺席至少六週，明星後衛凱里·厄文（Kyrie Irving）與潛力中鋒萊夫利（Dereck Lively II）也因術後康復長期缺陣。身為2025年NBA選秀狀元，弗拉格本季表現極為亮眼，不僅包攬了所有符合資格的單月最佳新秀獎項，更是年度最佳新秀（ROY）的領跑者。他本季場均繳出19.1分與6.4籃板，已成為這支處於西部後段班球隊唯一的希望曙光。下半場由兩位新秀後衛萊恩·內姆哈德（Ryan Nembhard）與布蘭登·威廉斯（Brandon Williams）扛起更多持球責任。獨行俠將於週四及週六接連對陣猶他爵士隊，弗拉格與加福德能否在短期內回歸，仍需視後續評估而定。