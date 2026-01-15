我是廣告 請繼續往下閱讀

▲目前效力於小熊隊3A的龍恩，以及休賽季剛加盟守護者隊的費爾柴德皆傳回來正面消息。（圖／美聯社／達志影像）

▲29歲的台美混血外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）先前表態有意代表台灣隊出戰2026年世界棒球經典賽（WBC）。（圖／美聯社／達志影像）

備戰2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic），中華隊今（15）日於舉辦開訓儀式，具備台灣血統的3A強打「龍仔」龍恩（Jonathon Long）以及擁有大聯盟資歷的外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）尚未給予明確回覆，但預計將於2月28日正式加入中華隊，與大部隊在宮崎會合。消息一出，網路討論區瞬間暴動，球迷興奮大喊：「這戰力等於多了兩個張育成！」由於經典賽對於參賽資格規定較為寬鬆，中華隊自去年夏天起便積極赴美接洽具備血統的混血好手。雖然亞利桑那響尾蛇隊球星卡洛爾（Corbin Carroll）最終決定為美國隊效力，但目前效力於小熊隊3A的龍恩，以及休賽季剛加盟守護者隊的費爾柴德皆傳回來正面消息。總教練曾豪駒表示，這兩位強援目前計畫依照大聯盟規定，於2月28日直接前往日本宮崎與中華隊會合，「後續會不會提早還不確定，我們會持續追蹤。目前的目標是鎖定在宮崎達成完全體出擊。」據了解，目前變數還很多，龍恩和費爾柴德都尚未確定一定加入，但目前預計就是若要打的話會在228和團隊會合。除了兩位神祕強援外，目前效力於海盜隊體系的鄭宗哲與張弘稜，為了提前適應國家隊氛圍，已取得母隊同意利用返美春訓前的「空窗期」搶先加入中華隊集訓。曾豪駒對此表示高度歡迎：「這段時間讓他們先與隊友進行情感交流與默契培養。待母隊春訓召集令一到，他們會先返美，2月底再飛往日本與球隊集合。」兩位強援加盟的消息在社群媒體引發熱烈討論。球迷普遍認為，龍恩與費爾柴德的加入將大幅補強中華隊最欠缺的長打火力，紛紛留言直呼：「神啦！龍仔、費仔真的答應了」、「前四棒都齊了，這打線太香」、「簡單說就是多了兩個張育成的等級」。