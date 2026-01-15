我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）腳步逼近，全球棒壇最受矚目的頂尖巨投、現效力於洛杉磯道奇隊的山本由伸（Yoshinobu Yamamoto），已正式向日本武士隊表達強烈參賽意願。這位在2025年幫助道奇隊達成世界大賽連霸、並榮膺世界大賽MVP的王牌投手，將再次攜手大谷翔平，挑戰經典賽衛冕霸業。山本由伸的國際賽資歷堪稱完美，他不僅是日本隊陣中的核心支柱，更是國際賽場上的「金牌收割機」。2019年12強賽初試啼聲，以中繼投手身分出賽5場，展現強大心理素質，助日本奪冠。之後東京奧運擔任主力，2場先發主投11.2局飆出18次三振，防禦率僅1.54，入選奧運全明星陣容，為日本奪下首枚奧運棒球金牌。2023年WBC出賽2場（1場先發），合計7.1局投球中送出12次三振，防禦率2.45。在關鍵賽事中的宰制力，成為日本奪下第三座經典賽冠軍的金牌功臣。截至目前，山本已達成罕見的「國際賽金牌大滿貫」（12強、奧運、WBC全數奪冠），是少數同時擁有奧運金牌、WBC冠軍及世界大賽冠軍戒指的傳奇球員。儘管身高僅178cm，在美職投手中並不出眾，但山本由伸憑藉獨特的「滑步投球」機制與教科書級的控球，統治了投手丘。他平均球速為153km/h、最快可達159km/h的四縫線速球。還有被MLB評為最頂尖的快速指叉球（Splitter），搭配高轉速的大幅度曲球與切球，令打者難以捉摸。山本由伸日職7年生涯保送率（BB/9）僅為2.1，這種「指哪投哪」的穩定度，讓大谷翔平在2025年世界大賽後大讚：「我想大家都認為他是世界第一投手。」2025年球季，山本由伸在道奇隊的表現堪稱史詩級。他在世界大賽第6戰先發繳出6局好投，隨即在第7戰上演「中0日」後援登板，完美守住勝利，帶領道奇蟬聯冠軍。總計他在世界大賽數據：2場先發、1次後援，合計17.2局、15次三振，防禦率僅1.02。成為自2009年松井秀喜以來，第二位獲得世界大賽MVP的日本球員。儘管洛杉磯道奇球團考量他在2025年合計出賽36場、投球局數高達210局的龐大工作量，希望他休賽季好好休息，但山本在「日本職業運動大賞」典禮上堅定表示：「上屆賽會作為選手感到相當開心，如果能在那場大賽上打球就好了。」