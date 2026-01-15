我是廣告 請繼續往下閱讀

▲YTR查理（左）和瑞典老公Joans（右）透過影片回顧在瑞典生產的過程。（圖／翻攝自I'm Joans YouTube）

以美妝主題起家的YTR查理與瑞典籍老公Jonas婚後定居瑞典，兩人去年底迎來第一個寶貝誕生。近日查理在Jonas的頻道發布影片還原生產全紀錄，沒想到過程驚險萬分。她表示當時半夜羊水破了緊急趕往醫院，院方卻因怕感染風險不敢檢查確認，讓她在劇痛中苦等2小時。無助的她痛到趴在地上，一度崩潰心想：「早知道就在台灣生了！」查理回憶，當天半夜聽到肚子傳來「啵」的一聲，直覺羊水破了，忍痛到凌晨4點多抵達醫院。查理表示，當時她向醫護人員表示羊水已破，但對方不僅不相信，還因為瑞典醫療規定「若檢查羊水是否破裂，就必須立即催生」，而當時她尚未符合催生資格，院方擔心檢查會引發細菌感染，因此拒絕確認，讓她只能在待產室空等。在等待的2小時內，查理形容自己痛到爆，整個人無助地趴在地上，助產士卻只是偶爾進來叫她深呼吸，完全沒有給予任何止痛藥物。加上瑞典規定需滿41週才能催生，讓已經過預產期的她感到相當絕望。那一刻她內心充滿後悔，心想：「早知道就在台灣生了，因為在台灣如果直接剖腹，就不用經歷那個陣痛。」所幸後來檢查發現開了四指，查理終於被送進產房並打了無痛分娩，讓她直呼舒服非常多。但在生產過程中，除了遇到一位天使般的助產士，還有一位快退休的助產士在緊要關頭不停跟她聊八卦，詢問她住哪、鄰居是誰，讓正在用力的查理哭笑不得。此外，產後縫合傷口也是另一場惡夢。查理透露雖然打了兩針麻醉，但因為縫合的是深層肌肉，麻醉根本打不到那麼深，導致縫合過程的15分鐘她全程痛感明顯，直呼超級痛。雖然生產過程歷經20小時的折磨，但查理與Jonas 看著可愛的兒子，異口同聲表示：「完全不後悔！」