洛杉磯快艇隊持續展現其不可阻擋的季中反彈勢頭。在今（15）日主場迎戰華盛頓巫師隊的比賽中，明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）雖然受到傷後上場時間限制，仍以極高效率狂砍33分，率領快艇隊以119：105輕取巫師，強勢奪下4連勝。自2025年12月20日以來，快艇隊已在近13場比賽中取得11勝2負的傲人戰績，徹底擺脫開季6勝21負的低迷陰霾。儘管快艇隊今日兩大內線主將祖巴茨（Ivica Zubac）因踝傷、柯林斯（John Collins）因腹股溝傷勢缺陣，雷納德本人也因踝傷初癒而僅出賽30分鐘，但他依舊展現頂級射手本色，全場三分球11投7中。關鍵時刻出現在第四節初，雷納德隻身一人連續為快艇攻下11分，包含在比賽剩餘6分14秒時的一記致勝三分彈，瞬間將領先擴大至110-95，徹底粉碎巫師隊反撲的希望。另一名球星哈登（James Harden）則穩定輸出22分，兩人聯手確保勝果入袋。反觀華盛頓巫師隊則深陷泥沼。球隊剛於上周五完成大交易，送走麥考倫（CJ McCollum）與基斯伯特（Corey Kispert），而換來的新王牌崔·楊（Trae Young）因膝蓋及股四頭肌傷勢，確定要到明星賽後才能重新評估回歸。巫師隊今日屋漏偏逢連夜雨，首輪新秀中鋒薩爾（Alex Sarr）在半場結束前1分45秒連領兩次技術犯規遭驅逐出場，讓本就短缺的禁區戰力更加捉襟見肘。雖然喬治（Kyshawn George）奮力繳出23分、米德爾頓（Khris Middleton）挹注17分，巫師隊依舊難逃4連敗的命運。除了雙星閃耀，快艇隊的新人中鋒尼德豪瑟（Yanic Konan Niederhauser）今日臨危受命，繳出16分的驚艷表現，前鋒米勒（Jordan Miller）也貢獻了11分與10個籃板的雙十數據。快艇隊目前不僅拉出一波連勝，戰績也已大幅攀升，證明球隊在主力磨合完成後，已具備角逐季後賽的高競爭力。