▲雷嘉汭（如圖）這兩年星運大好，不但以《八尺門的辯護人》扮演印尼女孩的精彩表現入圍金鐘獎，還參加了韓劇《十二使者》的演出，她曾經被形容長得像林依晨、黎姿，也常被懷疑是混血兒，其實是南投埔里女孩。（圖／翻攝自雷嘉汭IG@regina_lei_)

台灣年輕女星雷嘉汭近來星運大爆發，在Disney+韓劇《十二使者》中與馬東石、徐仁國紅星合作，表現搶眼。在台劇《八尺門的辯護人》中演活印尼女孩一角入圍金鐘影后，決選票數僅次於《不夠善良的我們》許瑋甯，差點登上視后寶座。但在這份亮麗的演藝成績單背後，雷嘉汭今（15）日出席保養品記者會時自曝，其實自己深受「慢性蕁麻疹」所苦，已有長達10年時間，有時臉腫得像被家暴，有時在拍片時只能先吃2顆藥讓症狀緩解，辛酸不為人知。雷嘉汭出生於2000年，她表示，這個毛病從國中就開始，出道後因為壓力大變得更嚴重。她形容自己像是「灰姑娘」，只要過了半夜 12 點就會「變身」，免疫系統失調導致全身起紅疹，最嚴重時眼睛會腫起來、全臉浮腫，連遮瑕膏都蓋不住。她坦言：「有一次在韓國拍戲，臉腫到大家以為我吃壞肚子，甚至有人以為我被家暴。」為了不影響拍攝進度，她表示，曾嚴重到需要每天服用抗組織胺壓制症狀，甚至一次得吞兩顆藥並配合冰敷才能上工。醫生曾警告她長期吃藥可能產生抗藥性，也看過兩年中醫，但被告知這可能是心病。雷嘉汭坦言：「以前太在意別人眼光，一句話就會不開心，這對我來說是很大的壓力。」雷嘉汭出道之初被形容「像林依晨、黎姿」，常因深邃五官被誤認為混血兒或原住民，但其實她來自南投埔里。因拍戲經常離家遙遠的她表示，很想念家鄉的肉圓，也很懷念「跑山」騎重機自由自在的感覺。農曆新年將至，女星雷嘉汭笑說今年給媽媽的紅包金額將創新高，她表示，去年是用抽獎的方式讓媽媽抽紅包，抽到多少包多少，最高有9萬元，可惜媽媽手氣普通沒抽中大獎。今年她打算玩新花樣，準備用小時候玩的黏黏球遊戲，讓家人用丟球的方式決定紅包金額，讓過年氣氛更熱鬧。談到剛過的跨年夜，雷嘉汭無奈表示，當時在山上拍戲，收工後回到房間已經很晚，只能透過手機跟媽媽、外婆視訊倒數「3、2、1」就結束，隨後立刻洗澡睡覺，笑稱：「真的好孤單！」不過她也期待農曆年能回埔里老家好好陪家人，到時要吃肉圓，也希望能「跑山」騎重機兜風。至於新年願望，去年大半時間都在國外工作的雷嘉汭，希望能稍微放慢腳步，多留點時間給家人，本來計畫帶全家去摩洛哥旅遊，但因為劇組檔期加上媽媽時間配合不上，目前只能暫緩，改為期待簡單的四、五天家庭旅遊。雷嘉汭近期與韓國影視圈互動頻繁，目前剛結束一部韓國電影拍攝，已經進入下一部作品的前製期。談到到韓國發展演藝事業的收獲，她大讚韓國女星皮膚好到看不出瑕疵，自己最欣賞的就是女神宋慧喬，不僅戲演得好，皮膚更是好到發亮。身為敏感肌代表，雷嘉汭自嘲很挑，只要用到不對的保養品或太黏膩的質地，皮膚馬上就會抗議。她分享在韓國拍戲時，特地向當地人打聽保養祕訣，才是在韓國當地接觸到現在代言的醫美保養品牌。她表示自己是容易過敏的人，保養步驟講求精簡，使用適合的機能化妝水、安瓶精華和修復霜，就能維持穩定膚況，這也是她能在高清鏡頭下保持好狀態的祕密武器。