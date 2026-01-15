我是廣告 請繼續往下閱讀

▲自由攀岩傳奇猛將Alex Honnold明年將挑戰徒手攀登台北101，整個過程將由Netflix全程直播。（圖／Netflix提供）

當大多數人想到「攀岩」時，腦海中浮現的是繫著繩索、扣著掛鉤的運動員。然而，在攀岩界的核心深處，存在著一種被稱為「徒手攀岩（Free Solo，也稱無保護攀登）」的極限運動。這是一項不少用岩釘、沒有繩索、沒有安全帶、沒有防護網的運動。攀登者只帶著一袋止滑用的滑石粉和一雙緊繃的攀岩鞋，在數百公尺高的垂直絕壁上獨自向上。這項運動之所以震撼世人，是因為它只有兩種結局：登頂，或是死亡。在攀岩術語中，Free Solo 指的是在「完全沒有保護措施」的情況下攀爬岩壁。這與一般的「自由攀登（Free Climbing）」不同，後者雖然也是依靠手腳抓握岩石向上，但會繫上安全繩索以防止墜落。在徒手攀登的世界裡，任何一個微小的失誤——無論是腳下岩石的碎裂、手指的一個抽筋，或是強陣風的吹襲——都會直接導致從高空墜地。它是世界上極少數「勝率必須是100%」的運動，任何99%的成功在最終失誤面前都毫無意義。極限運動圈流傳著一句話：「在徒手攀登的歷史中，死掉的傳奇比活著還多。」這並非誇大其詞。許多引領時代的先驅者，最終都消失在他們最熱愛的絕壁下：德瑞克·赫西（Derek Hersey）：1990年代的徒手攀登領袖，1993年在優勝美地哨兵岩墜落身亡。約翰·巴哈爾（John Bachar）：制定了現代攀岩倫理的傳奇，2009年在加州岩壁墜落逝世。丹·奧斯曼（Dan Osman）：以極速攀爬與大膽跳躍聞名，1998年因繩索斷裂（進行自由墜落挑戰時）意外去世。這項運動要求的是絕對的心理掌控。攀登者必須在恐懼湧上心頭時，依然保持脈搏平穩，精確地將全身重心分配在不到1公分寬的岩縫邊緣。對於這項運動的參與者來說，吸引力不在於「尋死」，而在於「極致的生」。在沒有退路的高度，大腦會進入一種超感官狀態，外界的噪音完全消失，全世界只剩下眼前幾公分的岩石細節。同時也是很多運動員所追求的一種純粹性，比如許多登山家在爬高山時拒絕吸氧、聘用雪巴，堅持使用「阿爾卑斯式攀登」，拋棄了沉重的裝備，身體與自然的連結達到最純粹的境界。世界上有許多包含徒手攀岩在內的運動，追求這種純粹性，比如翼裝飛行、低空跳傘、懸崖跳水等等。徒手攀登是將人類身體技能與意志力推向完美的終極測試。艾力克斯·霍諾德曾說過：「如果你追求完美，徒手攀登就是最接近的方式。」艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）： 當今世界最著名的徒手攀登者。他在2017年挑戰徒手攀登優勝美地3000英尺高的「酋長岩（El Capitan）」，被《紐約時報》譽為「人類史上最偉大的體育成就之一」。他的傳奇故事被拍成奧斯卡金像獎紀錄片《徒手攀岩》（Free Solo）。狄恩·波特（Dean Potter）： 已故的傳奇冒險家。他將徒手攀登與「定點跳傘」結合，背著降落傘攀爬絕壁，創造了另一種極限美學（雖然他最終於2015年定點跳傘意外中逝世）。2026年1月24日，艾力克斯·霍諾德將挑戰徒手攀登台北101。這不僅是自然岩壁與現代建築的碰撞，更是人類意志與鋼筋水泥的高空對話。當他在毫無防護的情況下站上508公尺的高空時，全世界都將屏息以待。