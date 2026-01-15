我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鍾鎮濤（左）、章小蕙（右）曾以夫妻之姿出唱片，當時看來宛如神仙眷侶，哪知道沒幾年就婚變，還鬧到彼此都有怨言。（圖／摘自 바카라 강프로 08 YT）

▲章小蕙年過60依然保養得宜，直播帶貨的成績也不錯。（圖／摘自小紅書）

曾被消遣為「香港第一拜金女」的章小蕙，當年與鍾鎮濤結婚生了一雙子女，還以「金童玉女」之姿出唱片，讓人記憶猶新，不過婚姻最後破裂收場，她也因為和一堆富商的感情傳聞被貼上「拜金女」標籤。現年62歲的她，近日接受中國名主持人陳魯豫的訪問，坦言後悔嫁鍾鎮濤，自認那時太戀愛腦，更難過的是離婚後一度被剝奪子女探視權，讓他們跟她變得疏遠。章小蕙就算年逾花甲仍保養得宜，有著烏黑亮麗的長髮，氣質也優雅，無怪乎年輕時能以美貌周旋在富商與男星之間，但外界看她就覺得她是揮霍無度、拖垮男伴財務的「拜金女」。她與鍾鎮濤離婚前，已經跟富商陳耀旻傳出婚外情，兩人為彼此放棄家庭，戀情僅維持7年就告吹，陳曜旻分手前還破產。不過她後悔的卻是嫁給鍾鎮濤，如果能對過去的自己說句話，她會勸自己「多看看多等等」。對於和鍾鎮濤那段轟動娛樂界的婚姻，章小蕙認為自己太過戀愛腦，以至於過早被困在婚姻裡，他們的一對子女鍾嘉浚和鍾嘉晴未能在完整的家庭中成長，她更稱曾被前夫剝奪了探望子女的權利，想見孩子都見不著，跟被藏起來了一樣。雖然章小蕙承認自己不是合格的媽媽，但她自認有苦衷，只是孩子們也離她越來越遠，甚至女兒鍾嘉晴早年就說過，覺得繼母范姜更疼她，還一起上綜藝節目，對親媽章小蕙避而不談，兒子更曾表示要和章家斷絕關係。她離婚後唯一一次痛哭，是某年聖誕節才剛處理完時裝店的業務，滿心歡喜地預訂了美食，準備與孩子們共度。然而她從白天等到晚上，始終沒看到孩子們的身影，打電話也沒接通，最後只能一個人在空蕩蕩的房子裡痛哭整晚。她強調並非因為失去婚姻掉眼淚，而是心疼孩子無辜被牽連到大人的矛盾之中。多年來，章小蕙一直被視為「拜金女」，她卻並不認同，澄清自己從未依附他人，即使在婚姻期間，也靠著給雜誌社寫專欄賺取稿費，以支付租屋、聘請保姆和司機的開銷，稱是靠自己的努力來維持體面的生活，更覺得對於孩子，即便有傭人幫忙，她也凡事親力親為，每天只睡5、6個小時也可以。