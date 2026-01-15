我是廣告 請繼續往下閱讀

因為國土署的快速滅火，全台沸沸揚揚的「土方之亂」看似暫告一段落，平心而論，這次政府將土方管理權收歸中央、建立電子聯單系統、強調「源頭減廢」與「精細分類」的大方向是正確的。在ESG成為全球顯學的當下，營建業者模糊甚至帶有草莽氣息的處理模式還能走多久？這一次或許也可稱為是另一種的直球對決。這場風暴或許揭示了一個殘酷的經濟現實：公開透明，照規矩走是件好事，但大家準備好支付對應的制度成本了嗎？說到底，這波亂象的核心，並非政策錯誤，而是「權責割裂」。中央主管機關的邏輯很單純，但凡透過GPS與大數據監控，讓每一車土方無所遁形，達成循環經濟的閉環，這在理論上沒啥毛病。偏偏實務上，土方的「去處」，權力關係錯綜複雜。面對鄰避效應與選票壓力，地方政府對於核准新場址往往採取「能拖就拖」的消極態度。當中央把法規的水龍頭關緊，合法的去處稀缺，非法的路徑被堵死，這種供需的人為失衡，直接導致了處理費用的報復性反彈。這不是市場機制失靈，反而是市場機制太過靈敏的反映，當「合規」成為稀缺資源，價格自然飛漲。過去台灣土方處理之所以便宜，是因為存在著大量的「灰色彈性」。由中央集權管理，意味著所有模糊空間將被標準化流程取代。分類需要人工，減廢需要技術，追蹤需要系統。當「方便」被「嚴謹」取代，「勞務」與「合規成本」就是不可逆的上升趨勢，這次震撼教育中也必須認清，從寬鬆管理走向嚴格規範，本質上就是一場產業升級，而升級的代價，絕對不會是免費的。這筆為了「環境正義」而激增的帳，最後會算在誰頭上？以目前的市場氛圍，除了消費者，好像也沒有其他選擇。在自由市場的邏輯裡，開發商是將各項成本打包並加上利潤後，轉手賣給消費者的中間人。當土方處理費用因為產業升級與政策正確而翻倍，這筆新增的硬成本，會推動房市進入新一輪的「漲價螺旋」，這不只是通膨，更是政策選擇下的成本結構改變。偏偏，在這熱錢橫流卻貧富不均的當下，對於購屋族而言，這將演變成一場更殘酷的「階級購買力對決」。有能力消化高昂環保溢價的資產階級，將繼續佔據都會核心；而中產階級與首購族，恐將因為這層層堆疊的「進步成本」，被進一步推向房市邊緣。政府要落實管理的決心值得肯定。但若只負責揮舞大棒，卻無法協調地方釋出足夠的土地與配套（供給），那麼這場改革最終只會淪為懲罰市場的工具。土方之亂的教訓就像過往推動其他政策的軌跡，若無法解決後端去化的實質問題，類似的問題恐怕還會一再重演，屆時我們以為是在為正確買單，最後卻只是無奈地淪為政策的斷鏈買單。●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com