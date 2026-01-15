泰國公共工程安全再度拉響警報，就在前一天才發生起重機倒塌砸中列車的重大事故後，曼谷周邊今晨（15日）又傳出新的工安悲劇，起重機倒塌造成2人不幸罹難，短短兩天內接連奪命，引發社會高度不安。
根據《法新社》報導，這起最新事故發生於今（15）日清晨，地點位在曼谷郊外拉瑪二世高速公路（Rama II Road）沿線的一處建築工地。施工期間，起重機不明原因突然失衡倒塌，當場造成2名工人死亡，相關單位已介入調查事故原因。
拉瑪二世高速公路近年因多項大型基礎建設同時施工，工安事故頻傳，被外界形容為「死亡公路」。從橋梁施工、高架道路工程到工地坍塌意外，幾乎年年傳出傷亡事件，長期以來也遭質疑安全管理鬆散、監督不足。
而在前一天，泰國東北部才剛發生震驚全國的重大鐵路事故，一列行駛中的客運列車遭高鐵工程起重機倒塌砸中，導致列車出軌翻覆並起火，現場宛如災難電影，救援畫面令人怵目驚心。
泰國衛生部最新統計指出，這起火車事故的死亡人數已攀升至至少32人，另有66人受傷，其中多人傷勢嚴重，仍在加護病房搶救中。事故發生後，相關路段已全面停工，政府也要求徹查施工安全責任。
連續兩天、兩起起重機倒塌事故，讓外界再次聚焦泰國基建工程背後的工安漏洞。如何避免「趕工文化」與監管失靈繼續釀成悲劇，成為政府無法迴避的考驗，否則這類奪命意外，恐怕不會只是個案。
