肯德基官方竟傳出將停賣原味蛋撻！被戲稱為「被炸雞耽誤的蛋撻店」的肯德基（KFC），近日拋出震撼彈，宣布其核心產品「原味蛋撻」將在台走入歷史。官方僅證實：「現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。」並確定將於今（16）日上午11:00線上說明細節。《NOWNEWS今日新聞》記者獨家率先從網路上包含Threads及PTT上各平台發現，網友早就揭露，肯德基應是僅「塔皮變酥皮」，並搶先買到新推出的酥皮蛋撻。
肯德基在臉書Facebook社群上貼出聲明稿，表示：感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史。現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。消息一出，大批消費者怒留言：「無法接受」、「冒著得糖尿病的風險，從小吃到大的品項你說取消就取消！」等。畢竟肯德基除了炸雞，蛋撻更是受到台灣民眾喜愛，甚至還曾推出多元口味。
肯德基先說原味蛋撻將停賣 詳細內容需等今日11:00才公布
而肯德基面對昨（15）日中網友們的討論也全都不予以回應，僅提到相關細節將於「2026年1月16日上午11:00」線上說明會中公布。」
事實上，台灣肯德基蛋撻長期以來憑藉源自澳門「瑪嘉烈」的 163 層酥皮配方稱霸市場，讓蛋撻成為肯德基除了炸雞之外的另一主打商品。雖然肯德基此次行銷活動始終語帶保留，但敏銳的網友早在 PTT 與 Threads 抓到蛛絲馬跡，此次活動， 疑似就是要將原本的撻皮改為「酥皮」口感。
網友們還質疑，若此事屬實，那改版恐怕是為了縮減成本或調漲價格的藉口。例如產品是否會變小又或者內餡變少等質疑。另外，拿坡里正巧於日前剛推出「酥皮蛋塔」，肯德基此舉，不免被人聯想正好是有與拿坡里較勁之意味。
肯德基「酥皮」蛋撻早就開賣 記者搶先試吃真實口感曝
而《NOWNEWS今日新聞》記者也於昨（15）日下午到門市購得肯德基原味蛋塔酥皮版，等於間接證實了原本的撻皮改為「酥皮」一事，現場服務人員也親口證實這是最新的蛋撻做法與口味。記者實際試吃開箱，發現新蛋撻的塔皮以外觀來看，邊緣層次明顯變多，吃起來層次變較明顯有存在感、咬得到片片酥脆。
至於新蛋撻推出後，其售價以及是否有相關優惠活動，只能等今日11:00時官方將揭曉細節。
資訊來源：拿坡里、肯德基
至於新蛋撻推出後，其售價以及是否有相關優惠活動，只能等今日11:00時官方將揭曉細節。